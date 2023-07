Superbe offre à saisir sur le site Carrefour à l'occasion des soldes d'été 2023 ! Pendant une durée limitée, une TV QLED Neo 55″ de la marque Samsung est à un prix très avantageux. Grâce à la carte de fidélité de l'enseigne, l'achat du téléviseur donne droit à 200 euros offerts sur la cagnotte du compte client.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les soldes d'été 2023 se poursuivent avec ce nouveau bon plan en provenance de Carrefour. Jusqu'au mardi 11 juillet prochain, l'enseigne française de la grande distribution propose une remise immédiate de 400 euros sur l'achat de la TV QLED Neo Samsung 55QN85B de 55 pouces.

En plus de cette réduction, les clients Carrefour porteurs de la carte de fidélité bénéficieront de 200 euros offerts, dont la somme sera reversée directement sur la cagnotte. Avec cette remise fidélité, la TV QLED Neo Samsung 55QN85B revient donc à 799,99 euros.

Sorti au cours de l'année 2022, le téléviseur Samsung 55QN85B dispose d'un écran ayant une diagonale de 138 cm, une résolution de 3840 x 2160 pixels, une définition en 4K, un processeur Neo Quantum Processor 4K et une dalle de 100 Hz. Compatible avec les assistants vocaux et la technologie Smart TV, l'appareil (idéal pour le contenu HDR) embarque un navigateur Internet, le Wi-Fi et le Bluetooth. Enfin, la partie connectique se compose notamment de quatre ports HDMI 2.1, de deux ports USB, d'une prise optique Numérique et d'un port Ethernet.

À voir également : les meilleures offres à saisir des soldes TV 4K OLED, QLED