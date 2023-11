Très bon prix pour le pack Galaxy S21 FE + JBL GO 3 chez Fnac/Darty

Le groupe Fnac/Darty vous permet de faire une bonne affaire sur un pack comprenant surtout le Galaxy S21 FE. À l'occasion du Black Friday, l'ensemble incluant le smartphone Samsung et une enceinte JBL GO 3 est à moins de 400 euros.

Pour le Black Friday Fnac/Darty, les deux enseignes françaises proposent sur leur site e-commerce respectif une belle offre à saisir sur un pack incluant surtout le Galaxy S21 FE. Disponible dans sa version 128 Go et son coloris gris Graphite, le smartphone Samsung proposé sous forme de pack avec une enceinte nomade JBL GO 3 offerte est vendu à 399 euros. En sachant que l'enceinte se vend en ce moment aux alentours des 35 euros, le Galaxy S21 “Fan Edition” revient donc à 365 euros ; ce qui est plutôt une bonne offre.

Pour rappel, le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone qui est arrivé sur le marché en janvier 2022. Le téléphone de la marque coréenne embarque un écran Super AMOLED de 6,41 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, un processeur Snapdragon 888, une mémoire vive de 6 Go de RAM, une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et le système d’exploitation mobile Android avec une surcouche One UI.

De son côté, la partie photo est composée d’un capteur frontal de 32 MP et d’un triple capteur arrière de 12 + 12 + 8 MP. Quant à la connectique, elle dispose du Bluetooth 5.0, du Wifi 6, du GPS, de la reconnaissance faciale, du lecteur d’empreintes digitales et du port USB-C. Pour plus d'informations sur le smartphone, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil à notre article consacré au test du Samsung Galaxy S21 FE.