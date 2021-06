Samsung Galaxy S21 FE : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir sur le smartphone abordable

Satisfait des performances de son Galaxy S20 FE l'année dernière, Samsung récidive avec un Galaxy S21 FE dont l'annonce ne devrait plus tarder. Design, fiche technique, et même prix, de nombreuses informations ont déjà fuité sur le smartphone.

Comme l'année dernière, Samsung prépare une version Fan Edition de son dernier Galaxy S. Le Galaxy S21 FE sera une proposition très intéressante, car s'il fait quelques concessions, il présente aussi des spécifications techniques parfois supérieures à son aîné, et ce pour un prix plus abordable.

📅 Quand sort le Galaxy S21 FE ?

Cette année, Samsung n'a pas prévu de sortir de Galaxy Note, la gamme est suspendue pour laisser de la place aux autres haut de gamme de la marque : le Galaxy S21 Ultra, compatible avec le stylet S-Pen, ainsi que les deux modèles à écran pliable, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Mais le constructeur sud-coréen va tout de même tenir sa traditionnelle conférence Unpacked du mois d'août, lors de laquelle devraient être annoncés officiellement le Galaxy S21 FE, le Z Fold et le Z Flip 3. Une première rumeur faisait état d'une keynote pour le 19 août 2021, mais de plus récents rapports tablent plutôt pour une tenue de l'événement au début de ce mois, potentiellement le 3 août.

Mais Samsung connait des difficultés d'approvisionnement de composants, notamment de puces et de batteries. L'industrie est en proie à d'importantes pénuries qui compliquent la production des appareils électroniques, et le marché mobile n'est pas épargné, même pour le numéro 1 en ventes du secteur. Le média South Korea's Electronic Times a même évoqué une suspension de la production du Galaxy S21 FE le temps que les stocks de composants ne se remplissent à nouveau. Ce qui pourrait retarder la commercialisation du produit d'un ou deux mois selon la source. Il reste par contre probable que son annonce ne soit elle pas décalée.

💰 Quel est le prix du Galaxy S21 FE ?

D'après les informations du média sud-coréen Herald Corp, Samsung aurait décidé de réduire le tarif du Galaxy S21 FE par rapport à celui du S20 Fe. Il serait commercialisé à un prix compris entre 700 000 wons et 800 000 wons sur son marché domestique, soit entre 518 et 592 euros. Pour rappel, le S20 Fan Edition était vendu à partir de 899 800 wons, l'équivalent de 666 euros. Il n'est pas encore certain que cette baisse de prix s'applique à l'Europe, mais il y a de l'espoir, surtout qu'on a constaté que Samsung avait diminué le tarif de Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra chez nous par rapport à la génération précédente. Le S20 FE venait en deux variantes, l'une 4G et l'autre 5G. Il ne devrait y avoir cette fois qu'un modèle compatible 5G, avec peut-être différentes possibilités de mémoire.

📱 Design

Le Galaxy S21 Fan Edition ressemble sans surprise beaucoup au Galaxy S21 classique lancé six mois plus tôt. Si Samsung n'a pas encore communiqué de visuels officiels, le reconnu leaker Evan Blass s'est chargé de publier des rendus 3D de l'appareil, qui nous permettent d'apprécier son design.

À l'avant, l'écran est entouré de fines bordures et cache un lecteur d'empreintes sous l'écran. La caméra frontale est toujours intégrée à un poinçon central, Samsung réservant pour l'instant la technologie de capteur photo sous la dalle à son Z Fold 3. Derrière, on retrouve un bloc photo similaire à celui du S21 avec trois modules proéminents alignés à la verticale et le LED Flash à côté.

Le smartphone devrait être certifié résistant à l'eau et à la poussière selon la norme IP68 et ne disposera pas de port jack 3.5mm pour connecter un casque ou des écouteurs en filaire.

Le Galaxy S21 FE serait disponible en cinq coloris : blanc, noir, gris, violet et vert kaki. Il utilisera les mêmes matériaux que le Galaxy S21, à savoir un châssis en aluminium et un dos en plastique et non en verre afin de réduire les coûts. D'après OnLeaks, avec des dimensions de 155,7 x 74,5 x 7,9mm, il sera un peu plus grand et plus large que le Galaxy S21, pour la même épaisseur.

❓ Écran

Le mobile sera plus imposant, car il intègre un plus grand écran de 6,4 pouces, contre 6,2 pouces sur le S21. La technologie Dynamic AMOLED 2X avec compatibilité HDR10+ et certification TUV Rheinland anti lumière bleue devrait faire son retour. La définition devrait rester bloquée à 2400 x 1080p, avec donc une légère perte de densité de pixels étant donné que la dalle est plus grande. L'écran supporte une fréquence de rafraichissement de 120 Hz gérée dynamiquement en fonction des besoins et est protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus. Bien entendu, la fonctionnalité Always-on est prise en charge pour l'affichage en continu de l'heure, des notifications ou du niveau de batterie à l'écran.

🏎 Performances et mémoire

Le Samsung Galaxy S21 FE est propulsé par un SoC Snapdragon 888 gravé en 5nm sur tous les marchés, alors que le Galaxy S21 embarque la même puce en Chine et aux États-Unis, mais un Exynos 2100 maison en Europe. Le SoC haut de gamme de Qualcomm assure d'excellentes performances ainsi qu'une compatibilité 5G.

Deux configurations du smartphone seraient proposées : l'une embarquant 6 Go de mémoire vive et 128 Go d'espace de stockage et une autre offrant 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne.

🔋 Autonomie, batterie et recharge

Le Galaxy S21 Fan Edition devrait compter sur une batterie de 4500 mAh pour assurer une bonne autonomie. Une capacité supérieure de 500 mAh à celle du S21 entre autres permise par les millimètres supplémentaires du S21 FE en haut et en largeur. L'appareil devrait supporter une recharge sans fil de 25W et proposer une fonction de charge sans fil par induction ainsi que la charge sans fil inversée.

📷 Appareil photo

Samsung mise de nouveau sur un triple capteur photo sur ce modèle. On s'attend à ce que le module principal soit identique à celui du Galaxy S21 : 12 MP, f/1.8, 26mm, stabilisation optique de l'image (OIS) et autofocus à détection de phase. L'ultra grand-angle devrait afficher des spécifications de 12 MP et ouverture f/2.2, alors que c'est sur le téléobjectif qu'on attend le plus de changements. Cela reste à confirmer, mais on aurait affaire à une lentille de 8 MP et f/2.4, contre 64 MP et f/2.0 pour le Galaxy S21.

La caméra frontale pour les selfies serait différente, passant de 10 MP sur le S21 à 32 MP sur le S21 FE, toujours avec une ouverture de f.2.2.

Pour la vidéo, le Galaxy S21 est capable de filmer en 8K, nous ne savons pas encore si ce sera aussi le cas du Galaxy S21 FE.

🖊 Le Galaxy S21 FE est-il compatible S-Pen

Le stylet S-Pen s'est invité sur le Galaxy S21 Ultra et devrait également être supporté par les smartphones à écran pliable que sont les Z Fold 3 et Z Flip 3. Et pour combler le vide laissé par la gamme Note, Samsung pourrait également proposer une prise en charge du S-Pen sur le Galaxy S21 FE. Il ne serait pas inclus et le smartphone ne proposerait pas de logement pour le ranger, mais il pourrait être possible d'acheter le stylet à part et de l'utiliser avec le S21 FE. Si c'est le cas, un étui de protection avec rangement pour stylet devrait également être commercialisé.

Le S-Pen est très utile pour certaines tâches de productivité notamment, permet de dessiner et d'écrire de manière manuscrite sur l'écran du smartphone. Une fonction de conversion du texte manuscrit en texte informatique est même disponible. Le stylet est devenu un accessoire complet, qui permet de contrôler l'appareil à distance (lecture de vidéo ou musique, prise de photo, passage de diapositives ou de photos lors d'une présentation).

📁 Logiciel

Samsung doit prochainement lancer la nouvelle version de son interface maison, One UI 3.5, basée sur Android 11. Celle-ci équiperait nativement le Galaxy S21 FE à sa sortie ainsi que les Z Fold 3 et Z Flip 3, et serait déployée également sur quelques modèles haut de gamme récents de la marque en attendant One UI 4.0 et le passage à Android 12. One UI 3.5 est une mise à jour mineure qui ne va pas révolutionner l'interface de la surcouche de Samsung, mais apporter quelques améliorations ici et là à One UI 3.1, comme de nouvelles fonctionnalités pour l'appareil photo et l'amélioration des performances et de la stabilité du système.