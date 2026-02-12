Tomb Raider tourne étonnamment bien sur iPhone, même les modèles les plus anciens

Aujourd'hui sort le portage iPhone de Tomb Raider, le reboot de 2013. Pour l'occasion, le Youtubeur MrMacRight a testé le jeu sur diverses versions du smartphone. Conclusion : que vous préférez les jolis graphismes ou les performances solides, vous pouvez y aller les yeux fermés.

Apple avait un peu pris tout le monde de court en 2023 lors de sa présentation de l'iPhone 15, en annonçant que certains gros AAA pourraient tourner correctement sur son smartphone. LA marque à la pomme voulait alors marquer son entrée sérieuse dans le monde du gaming. Quelques années plus tard, le résultat est relativement mitigé, les jeux en question ne recevant qu'un succès très modeste sur l'App Store. Pour autant, la firme de Cupertino ne veut pas encore lâcher le morceau.

Aujourd'hui, un nouveau jeu AAA sort sur iPhone : le reboot de Tomb Raider, sorti en 2013. A priori, le titre s'annonce beaucoup moins gourmand que les Resident Evil et autres Assassin's Creed Mirage lancés avant lui, mais le YouTubeur MrMacRight a tout de même souhaité en avoir le cœur net. La bonne nouvelle, c'est que même si vous êtes encore sur un iPhone relativement ancien, vous pourrez y jouer sans problème.

Le Tomb Raider de 2013 tourne très bien sur les anciens iPhone

Comme le note MrMacRight, le portage bénéficie en effet de plusieurs modes dédiés à s'adapter au besoin du joueur. Comme sur PC donc, Tomb Raider sur iPhone propose un mode Battery Saver, qui vient donc économiser l'utilisation de la batterie pour préserver l'autonomie, ainsi que les presets classiques Graphismes et Performance. Les modes Battery Saver et Graphismes limitent tous deux le jeu à 30 FPS, atteignant parfois 40 FPS pour le second, tandis que le mode Performance permet d'atteindre aisément les 60 FPS.

Selon MrMacRight, Tomb Raider tourne à 60 FPS avec une résolution de 2151 × 990 sur l'iPhone 17 Pro Max et de 1482 × 683 sur l'iPhone 16 Pro grâce au mode Performance. Même constat sur l'iPhone 12 Pro, qui toutefois commence à chauffer assez rapidement comparé à ses homologues. Si le jeu est également disponible sur iPhone XS, celui-ci n'offre que les modesd Battery Saver et Graphismes. Il faudra donc se contenter de 30 FPS sur ces modèles, toutefois relativement stables.