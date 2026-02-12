Tomb Raider tourne étonnamment bien sur iPhone, même les modèles les plus anciens

Aujourd'hui sort le portage iPhone de Tomb Raider, le reboot de 2013. Pour l'occasion, le Youtubeur MrMacRight a testé le jeu sur diverses versions du smartphone. Conclusion : que vous préférez les jolis graphismes ou les performances solides, vous pouvez y aller les yeux fermés.

rise of the tomb raider
Crédits : Crystal Dynamics

Apple avait un peu pris tout le monde de court en 2023 lors de sa présentation de l'iPhone 15, en annonçant que certains gros AAA pourraient tourner correctement sur son smartphone. LA marque à la pomme voulait alors marquer son entrée sérieuse dans le monde du gaming. Quelques années plus tard, le résultat est relativement mitigé, les jeux en question ne recevant qu'un succès très modeste sur l'App Store. Pour autant, la firme de Cupertino ne veut pas encore lâcher le morceau.

Aujourd'hui, un nouveau jeu AAA sort sur iPhone : le reboot de Tomb Raider, sorti en 2013. A priori, le titre s'annonce beaucoup moins gourmand que les Resident Evil et autres Assassin's Creed Mirage lancés avant lui, mais le YouTubeur MrMacRight a tout de même souhaité en avoir le cœur net. La bonne nouvelle, c'est que même si vous êtes encore sur un iPhone relativement ancien, vous pourrez y jouer sans problème.

Sur le même sujet — La série Tomb Raider dévoile son casting complet, Amazon a mis le budget pour se payer cette gigantesque star hollywoodienne

Le Tomb Raider de 2013 tourne très bien sur les anciens iPhone

Comme le note MrMacRight, le portage bénéficie en effet de plusieurs modes dédiés à s'adapter au besoin du joueur. Comme sur PC donc, Tomb Raider sur iPhone propose un mode Battery Saver, qui vient donc économiser l'utilisation de la batterie pour préserver l'autonomie, ainsi que les presets classiques Graphismes et Performance. Les modes Battery Saver et Graphismes limitent tous deux le jeu à 30 FPS, atteignant parfois 40 FPS pour le second, tandis que le mode Performance permet d'atteindre aisément les 60 FPS.

Selon MrMacRight, Tomb Raider tourne à 60 FPS avec une résolution de 2151 × 990 sur l'iPhone 17 Pro Max et de 1482 × 683 sur l'iPhone 16 Pro grâce au mode Performance. Même constat sur l'iPhone 12 Pro, qui toutefois commence à chauffer assez rapidement comparé à ses homologues. Si le jeu est également disponible sur iPhone XS, celui-ci n'offre que les modesd Battery Saver et Graphismes. Il faudra donc se contenter de 30 FPS sur ces modèles, toutefois relativement stables.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Windows 11 : des pirates exploitent déjà ces failles critiques, installez vite la dernière mise à jour

Les fabricants déploient régulièrement des mises à jour pour leurs appareils, notamment pour corriger leurs failles de sécurité avant qu’elles ne soient exploitées par les hackers. Mais il arrive que…

Une vidéo générée par IA sert à piéger les victimes et voler leurs identifiants

Des pirates nord-coréens ont mis en place une méthode d’attaque très sophistiquée. Ils utilisent des deepfakes et de faux appels Zoom pour piéger leurs cibles. Leurs malwares s’installent discrètement aussi…

iPhone : la nouvelle Siri boostée à l’IA pourrait finalement ne pas arriver avec iOS 26.4, Apple n’arrive pas à corriger les bugs

Un récent rapport de Bloomberg jette un froid sur ceux qui attendent avec impatience la nouvelle version de Siri. Il semblerait en effet que les choses ne soient pas tout…

Cette version piégée de 7-Zip fait de votre PC un outil pour des pirates

Une fausse version de 7-Zip piège les utilisateurs peu vigilants. Une fois installée, elle transforme discrètement l’ordinateur en proxy pour des inconnus. Le danger est réel, car tout semble fonctionner…

Xiaomi Tag : prix, compatibilité élargie… Les dernières fuites sur le traqueur qui veut concurrencer l’AirTag

Xiaomi s’apprête à entrer sur le marché des traqueurs d’objets. Et il semble que la marque chinoise ait élaboré un plan bien ficelé pour tenter de rivaliser avec les grands…

Vous pouvez animer votre photo de profil Facebook par IA, voici comment faire

Facebook donne la possibilité aux utilisateurs de personnaliser leur photo de profil, leurs Stories, leurs Souvenirs et leurs publications textuelles par IA. Facebook annonce le déploiement de nouvelles fonctions basées…

Vous pouvez installer iOS 26.3 sur votre iPhone, quelles nouveautés pour la mise à jour ?

Apple a déployé la version stable de la mise à jour iOS 26.3 pour l’iPhone. Celle-ci apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont certaines sont exclusives à l’Europe. Les propriétaires d’iPhone attendent…

La première bêta d’Android 17 est disponible, quels smartphones sont compatibles et comment la télécharger

La bêta 1 d’Android 17 est disponible sur de nombreux modèles de smartphones Pixel, on vous explique comment l’installer sur votre appareil. Google avait laissé entendre que la bêta 1…

Le destin mystérieux de C/2019 Y4 ATLAS ou comment une occasion manquée est transformée en chance pour la science

C/2019 Y4 ATLAS est une comète qui intrigue particulièrement les astronomes : elle n’a en rien répondu à leurs estimations. Alors qu’elle aurait dû offrir un spectacle céleste à l’œil nu…

La Chine va fixer les règles du jeu pour les batteries solides avec cette nouvelle norme

La Chine veut prendre de l’avance dans la course aux batteries solides. Elle s’apprête à publier une norme nationale pour encadrer leur développement. Ce choix stratégique pourrait accélérer leur arrivée…