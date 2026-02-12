Vous pouvez animer votre photo de profil Facebook par IA, voici comment faire

Facebook donne la possibilité aux utilisateurs de personnaliser leur photo de profil, leurs Stories, leurs Souvenirs et leurs publications textuelles par IA.

Facebook annonce le déploiement de nouvelles fonctions basées sur l'IA sur sa plateforme. La première est la possibilité d'animer sa photo de profil. Au lieu d'une image fixe, l'utilisateur peut créer une petite animation de quelques secondes pour lui donner plus de vie. Plusieurs options prédéfinies (naturelle, chapeau de fête, confettis, vague, cœur…) sont proposées, il n'y a qu'à choisir celle qu'on préfère. D'autres types d'animation seront ajoutés au fil du temps.

“Pour un résultat optimal, nous vous recommandons d'utiliser une photo où une seule personne fait face à l'objectif, son visage étant clairement visible et ne tenant aucun objet”, précise Meta. La fonction peut être utilisée pour des photos déjà téléversées sur Facebook ou pour des clichés nouvellement importés. Il suffit d'appuyer sur sa photo de profil depuis la page de profil pour voir apparaître l'option de l'animer. Une fois l'opération achevée, vous pouvez partager la photo animée sur le fil d'actualité en plus de la sélectionner comme photo de profil.

Facebook ajoute aussi de l'IA pour les Stories, les Souvenirs et les publications texte

Le réseau social permet aussi de modifier l'apparence d'une image dans les Stories et les Souvenirs grâce à des options de style prédéfinies ou via une invite. Appuyez sur Restyler après avoir téléchargé ou consulté une photo pour en bénéficier. Vous pouvez alors choisir entre utiliser Meta AI pour modifier des éléments comme bon vous semble ou choisir parmi les styles (comme anime ou illustré), les ambiances (comme lumineux), l'éclairage (comme éthéré), les couleurs (comme froid ou rose) et les arrière-plans (comme plage ou paysage urbain) disponibles.

Enfin, Facebook veut remettre en avant les publications textuelles en y ajoutant une touche visuelle. Il devient possible de créer un arrière-plan animé via l'icône d'arc-en-ciel, qui permet de choisir parmi plusieurs arrière-plans fixes et animés.

Le déploiement de ces nouveautés est progressif, vous n'y avez peut-être pas encore accès. Meta ne précise pas si certaines fonctions IA sont pour l'instant limitées en Europe, comme cela est parfois le cas.