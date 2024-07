Resident Evil fait un énorme bide sur iPhone, les portages mobiles ne fonctionnent pas

Les portages mobiles pour iPhone de Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village et Resident Evil 7 ne trouvent pas leur public. Capcom n'est pas le seul à souffrir de ventes bien faiblardes, un phénomène qui semble toucher tous les AAA qui débarquent sur iOS.

Apple a récemment multiplié les efforts pour ouvrir son écosystème aux jeux AAA, qu'il s'agisse de l'iPhone, de l'iPad ou du Mac. L'une des grosses surprises lors de la présentation de l'iPhone 15 fut l'annonce du portage de grosses productions (Assassin's Creed Mirage et les Resident Evil les plus récents, notamment) disponibles sur PC et consoles pour les mobiles de la marque.

Ces titres tournent en local sur les modèles d'iPhone les plus performants grâce à la puissance de leur puce, il ne s'agit pas de jeu en streaming. Et un mode jeu doit arriver avec iOS 18 pour encore booster les performances. Une véritable prouesse technique qui a motivé certains éditeurs à porter leurs jeux phares du moment sur iPhone. Et pour l'instant, le retour sur investissement est loin d'être au rendez-vous.

Resident Evil, Assassin's Creed, Death Stranding, ce n'est pas la joie sur iPhone

La publication mobilegamer.biz rapporte, en se basant sur des estimations d'Appmagic, que Resident Evil 7 a été acheté par moins de 2 000 joueurs depuis sa sortie il y a deux semaines. Un lancement extrêmement timide compte tenu du nombre d'appareils compatibles écoulés (iPhone 15 Pro et Pro Max, tous les iPad équipés au moins d'une puce M1). Le jeu aurait rapporté environ 28 140 USD en ventes à Capcom, une fois retirée la commission de 30 % de l'App Store. Le jeu y est vendu 20 USD.

Un précédent rapport de la même source évoquait déjà des résultats très décevants pour les principaux grands jeux AAA qui ont débarqué sur iPhone récemment. Resident Evil Village aurait engrangé 15 000 ventes depuis sa disponibilité sur iOS, et Resident Evil 4 Remake environ 34 000, ce qui commence déjà à devenir plus intéressant. Death Stranding aurait dépassé les 23 000 ventes, mais Assassin's Creed Mirage aurait un mal fou à décoller, avec moins de 6 000 acquisitions.

Andrei Zubov, cadre chez AppMagic, explique à mobilegamer.biz que les jeux mobiles premium qui fonctionnent le mieux sont souvent des titres indépendants, qui proposent des commandes plus simples, privilégient des styles artistiques plus originaux et qui sont mieux adaptés aux sessions de jeu courtes.

Source : mobilegamer.biz