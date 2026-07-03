Tineco Floor One S7 Pro : 70% de réduction sur cet excellent aspirateur laveur, c’est une affaire !

Même pendant les soldes, c’est vraiment rare de trouver des baisses de prix aussi conséquentes. Sur AliExpress, vous pouvez bénéficier d’une promotion de plus de 480 euros sur l’aspirateur laveur Tineco Floor One S7 Pro. Vous ne rêvez pas, on vous explique comment obtenir ce prix choc.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Voici venu le temps des grandes vacances ! Et pendant cette période si spéciale, la seule chose qu’on veut faire, c’est profiter du soleil et se reposer plutôt que de s’embêter avec les tâches ménagères. Malheureusement, la magie n’existe pas encore et vous devrez forcément continuer de passer l’aspirateur et la serpillère pour garder votre intérieur propre, surtout si vous allez à la plage avec vos enfants !

Pour autant, il existe une solution pour vous faciliter la tâche et la rendre beaucoup plus rapide : l’aspirateur laveur Tineco Floor One S7 Pro. Ce modèle haut de gamme va vous révolutionner le ménage. Seul hic, il est vendu sur le site officiel de la marque à presque 700 euros. Heureusement, ce sont les soldes d’été et AliExpress vous permet de vous l’offrir pour beaucoup moins cher. Et c’est un euphémisme !

En effet le Tineco Floor One S7 Pro est actuellement proposé à la vente pour 245,58 euros. C’est déjà un prix exceptionnellement bas. Mais en ajoutant le code promo PHDFR30, le prix baisse encore de 30 euros et passe à seulement 215,58 euros. C’est tout juste incroyable. Par contre attention, les stocks ne sont pas illimités et ils risquent très vite de disparaître. Alors n’attendez pas pour en profiter !

Pour rappel, voici les codes actuellement valables sur AliExpress jusqu'au 7 juillet :

6 € de remise dès 45 € d'achat : PHDFR06

11 € de remise dès 79 € d'achat : PHDFR11

20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFR20

30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFR30

45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFR45

60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFR60

Tineco Floor One S7 Pro : un aspirateur laveur haut de gamme pour seulement 215 € !

Le Tineco Floor One S7 Pro est un aspirateur laveur sans fil haut de gamme. Il va vous faciliter la vie au quotidien puisque vous allez passer l’aspirateur et la serpillère en une seule fois. En effet, tout en aspirant les saletés, ce modèle lave vos sols efficacement grâce à un système à double réservoir eau propre et sale.

Le résultat est impeccable même le long des plinthes puisqu’il dispose d’une technologie de nettoyage bord à bord. La brosse rotative, qui tourne à 450 tours/minute, est capable de nettoyer à moins de 0,5 cm de chaque côté. C’est bluffant.

Le Tineco Floor One S7 Pro profite également de la technologie iLoop qui permet d’ajuster en temps réel l’intensité du nettoyage en fonction du niveau de saleté détecté. Cerise sur le gâteau, ce modèle est équipé du système SmoothPower bi-directionnel qui permet de fonctionner aussi bien en marche avant qu’en marche arrière.

Terminons sur une bonne note : l’autonomie. Avec 40 minutes d’utilisation en continu, vous allez pouvoir couvrir jusqu’à 300 m² en un seul passage.