Tineco Floor One S6 Stretch Lite : plus de 67% de réduction sur cet aspirateur eau et poussière, vite !

À l’occasion de l’anniversaire AliExpress, vous pouvez vous offrir l’aspirateur sec et humide Tineco Floor One S6 Stretch Lite pour moins de 165 euros grâce au code FRASPHD20. Mais attention, cette offre exceptionnelle se termine ce soir et demain il sera trop tard !

Tineco Floor One S6 Stretch Lite

Pour se faciliter la vie au quotidien, il n’y a rien de mieux qu’un aspirateur balai 2-en-1. Grâce à lui, vous allez réduire drastiquement le temps passé pour faire vos tâches ménagères puisqu’il est capable de laver vos sols comme une serpillère tout en aspirant les déchets secs comme la poussière.

Et vous vous dites sûrement que ce genre d’appareil révolutionnaire est cher. Et bien détrompez-vous ! En ce moment sur AliExpress, vous pouvez vous offrir le Tineco Floor One S6 Stretch Lite pour seulement 161,54 euros au lieu de 499 euros. Pour obtenir ce prix cassé, n’oubliez pas de rajouter dans votre panier le code promo FRASPHD20. En plus, il est expédié gratuitement depuis la France. Vous pouvez donc l’avoir très rapidement chez vous.

Voici les codes à utiliser pour ces dernières heures d'anniversaire sur AliExpress :

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Pourquoi choisir le Tineco Floor One S6 Stretch Lite ?

Le Tineco Floor One S6 Stretch Lite est un aspirateur balai 2-en-1 conçu pour nettoyer efficacement partout dans votre maison. Ainsi, il peut s’incliner à 180° pour pouvoir nettoyer aussi efficacement sous les meubles. En plus, il peut aspirer et nettoyer jusqu’à 0,5 cm des murs. Vos plinthes seront donc impeccables. Et si vous avez des cheveux longs ou bien des animaux de compagnie, aucun souci.

Ce modèle dispose d’un rouleau brosse anti-enchevêtrement. Et le Tineco Floor One S6 Stretch Lite n’est pas seulement efficace, il est aussi intelligent. Avec son capteur iLoop, il est capable d’adapter sa puissance d’aspiration en fonction de la saleté du sol détectée. Vous avez donc un nettoyage optimisé qui permet aussi d’augmenter l’autonomie. D’ailleurs, avec 40 minutes d’utilisation possible avec sa batterie, vous pourrez nettoyer votre maison en une seule fois, sans recharger.

Dernier point important, vous disposez d’une touche pour déclencher l’autonettoyage de votre brosse. L’entretien est donc largement facilité pour éviter la corvée de vous salir les mains entre deux utilisations.


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