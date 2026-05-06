Threads va enfin avoir droit à une messagerie sur sa version web, presque un an après la version mobile

Le patron de Threads a annoncé que son réseau social teste actuellement l'intégration d'une messagerie directe sur sa version web. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui l'attendaient après son arrivée sur mobile en 2025.

Threads fil actu

Il fait relativement peu parler de lui et pourtant, Threads continue son petit bonhomme de chemin depuis son lancement en 2023. Beaucoup plus sage que X (anciennement Twitter) et plus casual que Bluesky ou Mastodon, le réseau social est désormais fort de plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs — tout en accusant d'un certain retard sur ses fonctionnalités comparé à ses concurrents. 3 ans après sa sortie, nous n'avons par exemple toujours par droit à une messagerie sur la version web de l'application.

Pourtant, celle-ci est disponible sur smartphone depuis l'été dernier. Presque un an plus tard, on espère donc pouvoir bientôt en profiter sur navigateur. Heureusement, l'attente devrait bientôt toucher à sa fin. En effet, le patron de Threads a annoncé hier (via une publication sur son réseau social, évidemment), que la fonctionnalité est en cours de déploiement sur la version web. Si vous ne l'avez pas encore reçue, cela ne devrait plus tarder.

Sur le même sujet — Threads franchit le cap des 150 millions d’utilisateurs quotidiens, Meta y renforce la publicité

Vous pouvez enfin envoyer un DM sur la version web de Threads

“Nous avons développé cette messagerie parce que les conversations ne s'arrêtent pas au fil d'actualité”, écrit ainsi Connor Hayes, patron de Threads. “Même s'il n'y a rien de mieux qu'une bonne conversation en commentaire, nous savons que vous aimez tous discuter en privé.” En effet, celui-ci précise que l'ajout d'une messagerie privée sur la version web de Threads “était la demande n° 1” des utilisateurs depuis son arrivée sur la version smartphone.

Pour Meta, à qui appartient Threads, cet ajout est avant tout stratégique : il s'agit d'un moyen comme un autre de faire rester les utilisateurs plus longtemps sur son application. Ce que Connor Hayes reconnaît d'ailleurs volontiers : “Nos utilisateurs les plus actifs passent du temps sur le Web parce qu'ils sont à leur bureau, connectés, et utilisent Threads pour des sessions plus longues. Une application de conversation doit fonctionner où que vous soyez, et c'est désormais le cas !”

 

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