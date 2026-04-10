Instagram permet enfin de modifier ses commentaires après publication, mais il va falloir faire vite

Instagram a annoncé au détour d'un court post sur Threads qu'une fonctionnalité attendue depuis longtemps est enfin arrivée. Dorénavant, les utilisateurs peuvent modifier leur commentaire après publication… à condition qu'ils soient assez rapides.

commentaire instagram

Semaine chargée pour Instagram. Hier, le réseau social annonçait dans un communiqué officiel étendre son programme de compte pour adolescents dans le monde, dont la France. Mais ce n'était pas la seule nouveauté que celui-ci avait en stock. Le même jour, la plateforme de Meta a également fait une autre annonce, bien que celle-ci n'a pas eu droit au même traitement en matière de communication. Pourtant, il s'agit d'une fonctionnalité attendue depuis longtemps par les utilisateurs.

C'est donc via une simple publication sur Threads qu'Instagram a partagé la bonne nouvelle. Il est désormais possible de modifier ses commentaires après publication. Vous avez laissé passer une vilaine faute de frappe ou vous regrettez cette réponse un poil virulente contre quelqu'un qui ne le méritait ? Pas de problème, Instagram vous laisse maintenant la possibilité de rattraper votre erreur. Attention toutefois, il faudra réagir rapidement.

Sur le même sujet — Instagram, bientôt un repaire de stalkers ? Comment le réseau social pourrait ruiner sa réputation

Vous pouvez désormais modifier vos commentaires sur Instagram

Un nouveau bouton Modifier a fait son apparition à côté de votre commentaire une fois celui-ci publié. En cliquant dessus, le clavier s'affiche de nouveau et il est possible d'apporter les changements que l'on souhaite. Comme sur les autres plateformes, les commentaires modifiés seront affichés comme tels une fois les corrections effectuées, via une petite pastille qui viendra se nicher sur le côté de ce dernier. Selon Instagram, il est possible d'apporter autant de modifications que l'on souhaite.

Enfin presque. Le réseau social impose tout de même un garde-fou : les utilisateurs auront très exactement 15 minutes, et pas une de plus, pour corriger leur texte. Après quoi, le commentaire sera gravé dans le marbre. Un moyen comme un autre d'éviter les modifications abusives qui pourraient nuire à une conversation. Et aussi d'inciter les utilisateurs à assumer leurs propos. La fonctionnalité est d'ores et déjà disponible pour tout le monde.

 

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