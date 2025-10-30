Threads franchit le cap des 150 millions d’utilisateurs quotidiens, Meta y renforce la publicité

Le nombre d’utilisateurs quotidiens de Threads, le réseau social de Meta, fortement inspiré de X (anciennement Twitter), culmine désormais à 150 millions. Forte de ce succès, la maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp a décidé de renforcer la présence des publicités sur la plateforme.

Threads, c’est la plateforme de microblogging de Meta, conçue pour concurrencer directement X (ex-Twitter) en se calquant sur sa formule, mais façon Mark Zuckerberg. Le réseau social, qui a su tirer parti des changements tumultueux de son rival, a connu une trajectoire de croissance fulgurante : quatre jours seulement après son lancement, Threads enregistrait déjà 100 millions d’utilisateurs.

Si Threads n’a pas remplacé X, son essor s’est poursuivi au cours de ses deux années d’existence, au point d’atteindre aujourd’hui 150 millions d’utilisateurs quotidiens. Pour rappel, en juillet 2024, la plateforme faisait déjà un carton et accueillait 175 millions d’utilisateurs actifs… par mois ! Mais cette bonne nouvelle pour Meta implique pour les internautes une accélération du déploiement des publicités sur la plateforme.

Threads dépasse les 150 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, Meta renforce la publicité

150 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, c’est le nouveau palier franchi par Threads, comme l’a annoncé par Mark Zuckerberg lors de la présentation des résultats du troisième trimestre de l’entreprise. Cette nouvelle étape semble n’être que la suite logique pour le réseau social, qui atteignait déjà plus de 400 millions d’utilisateurs mensuels en août dernier.

Threads est, selon le patron de Meta, « en bonne voie pour devenir le leader dans sa catégorie ». Zuckerberg a indiqué une hausse de 10 % du temps passé sur l’application qui serait, toujours selon lui, due à l’amélioration des systèmes de recommandation basés sur l’IA de Meta.

De plus, Threads a récemment connu des changements majeurs, tels que la possibilité de surligner ou d’échanger par messages privés entre utilisateurs. Et Meta ne compte pas s’arrêter là, comme le soulignent nos confrères d’Engadget : à l’image de la fonctionnalité d’ajustement des recommandations de l’algorithme actuellement expérimentée sur Instagram, l’entreprise pourrait développer des contrôles de personnalisation algorithmique inédit sur Threads.

Mais à mesure que la popularité de Threads progresse, Meta y renforce la présence des publicités – qui sont désormais déployées à l’échelle mondiale, alors qu’elles n’étaient limitées qu’à 30 pays jusque-là. La firme a même précisé qu’elle enrichirait la gamme de formats publicitaires afin d’optimiser leurs performances : l’on peut donc s’attendre à voir les publicités vidéo débarquer dans le fil d’actualité de Threads.