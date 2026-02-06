Meta veut concurrencer Sora avec une application Vibes 100 % IA

Meta ne compte pas laisser le champ libre à la concurrence dans le domaine des vidéos générées par IA. Face à l’essor de Sora, l’entreprise accélère le développement de Vibes.

Meta multiplie les projets liés à l’intelligence artificielle, en particulier dans les contenus générés automatiquement. En septembre 2025, Mark Zuckerberg a lancé Vibes, une plateforme de vidéos courtes similaires à TikTok ou Instagram Reels. À une différence près. Toutes les vidéos sont créées par une IA. Cette initiative montre que la firme souhaite revenir à un format plus classique, centré sur la diffusion de contenus viraux. L’entreprise mise à nouveau sur ce type de plateforme, après l’échec du metaverse et le succès limité de Threads.

Mais la concurrence est déjà bien installée. OpenAI, créateur de ChatGPT, propose depuis début 2025 une intelligence artificielle baptisée Sora, capable de transformer une simple phrase en contenu vidéo. Elle repose sur un système de “patchs”, des blocs visuels manipulés comme des jetons par un transformateur. L’outil a rapidement suscité l’intérêt, notamment dans les milieux artistiques et créatifs. Face à cette avancée, la société de Mark Zuckerberg prépare une version indépendante de Vibes, pensée pour être plus accessible et mieux intégrée à ses services.

Meta teste une application indépendante pour Vibes afin d’affronter Sora directement

Selon TechCrunch, Meta teste actuellement une version autonome de Vibes, détachée de l’application Meta AI. Jusqu’ici intégrée dans un onglet de cette dernière, la plateforme disposera désormais d’un espace dédié. L’objectif est de proposer une interface plus immersive, centrée uniquement sur la création et la consultation de vidéos générées par IA. L’utilisateur peut créer un clip de zéro, ou remixer une vidéo du fil, y ajouter de la musique, changer le style visuel, puis la publier dans l’appli ou sur Instagram et Facebook.

Meta indique que le partage de vidéos et l’interaction entre utilisateurs sont en hausse. Le format semble séduire, ce qui motive la firme à renforcer sa présence face à Sora. Une offre freemium est aussi en préparation. L’accès à Vibes restera gratuit, mais certaines options avancées de création seront réservées aux abonnés payants. Ces formules devraient être testées dans les prochains mois.