The Witcher 3 Remastered est annoncé, il est gratuit et sort très bientôt

Surprise, CD PROJEKT RED a annoncé la sortie imminente de The Witcher 3 Remastered, qui prépare le terrain à la nouvelle extension Songs of the Past.

The Witcher 3
Crédit : CD PROJEKT RED

Tout le monde attendait des nouvelles de The Witcher 3 lors de la conférence d’ouverture de la Gamescon, il aura fallu patienter jusqu’aux dernières minutes pour voir CD PROJEKT RED prendre la parole. Alors qu’on espérait de grandes annonces concernant la prochaine extension, Songs of the Past, prévue pour 2027, c’est sur un autre terrain que le studio polonais s’est dirigé.

Nous avons en effet eu la surprise d’apprendre la sortie de The Witcher 3 Remastered pour le 29 septembre 2026, dans un peu plus d’un mois. Cette nouvelle version sera gratuite pour les possesseurs du jeu original. Mieux, les joueurs qui disposent seulement de l’édition de base se verront offrir les deux excellentes extensions Hearts of Stone et Blood and Wine.

The Witcher 3 Remastered vole la vedette au DLC Songs of the Past

The Witcher 3 Remastered sera uniquement disponible sur les consoles de la génération actuelle : PS5 et Xbox Series S et X. Sur PC, il sera logiquement proposé sur GOG, Steam et Epic Games Store, comme avant, mais également sur Battle.net, ce qui constitue une nouveauté.

“Avec des textures améliorées pour les environnements, les PNJ et les monstres, des améliorations majeures de la végétation, ainsi qu’un éclairage, un rendu et un ray-tracing retravaillés, cette version apporte un niveau de détail et de profondeur qui sublime le Continent jusque dans ses moindres recoins”, promet CD PROJEKT RED. Un nouveau mode photo est intégré, tandis que la transmogrification sera de la partie : fini de porter une armure horrible car elle est dotée des meilleures statistiques.

Souvent critiqué pour son système de combat, The Witcher 3 s’offre “des animations retravaillées, de nouvelles exécutions brutales et une caméra adaptative” dans cette version remasterisée. Le studio évoque des combats “encore plus intenses, plus dynamiques et plus fluides”. L’arbre de compétences a été entièrement repensé pour moderniser la progression du personnage, “offrant plus de flexibilité et un impact accru sur votre style de jeu”, ajoutent les développeurs.

Pour Songs of the Past, les informations sont plus rares. Une nouvelle arme, la chaîne, devrait apporter de la variété de gameplay pour les combats. Les images (voir deuxième vidéo ci-dessous) font en tout cas saliver.


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