Un nouveau jeu The Witcher serait en développement, il s’agirait d’un free-to-play

L'actualité de la saga The Witcher est décidément bien chargée avec une nouvelle rumeur prophétisant l'arrivée prochaine d'un nouveau jeu gratuit. Il s'agirait d'un préquel aux aventures de Geralt qui serait totalement gratuit.

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Crédits : CD Projekt RED

Vous voulez encore du Witcher ? Vous allez en avoir. Alors que l'on pensait ne pas revoir Geralt et Ciri de sitôt, la sortie du 4e épisode n'étant pas prévue avant au moins l'année prochaine (selon les prédictions les plus optimistes), voilà que CD Projekt a décidé de nous donner de quoi patienter. À la surprise générale, le studio polonais a ainsi dévoilé un nouveau DLC pour The Witcher 3, 10 ans après la sortie de Blood and Wine.

Mais ce n'est pas tout. Voilà qu'une nouvelle rumeur affirme désormais qu'un nouveau jeu est en préparation. Et pas n'importe quel jeu : un free-to-play multijoueur. C'est en effet le média MP1ST qui révèle l'information, qu'on vous conseille bien sûr de prendre avec une grosse pincée de sel. Selon lui, le jeu serait un préquel se déroulant en 1230, alors que Geralt est un encore un très jeune sorceleur.

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Un nouveau jeu The Witcher gratuit et multijoueur en préparation

En revanche, il ne serait pas question d'incarner le célèbre aventurier, mais plutôt de créer son propre personnage en choisissant son genre et son apparence. Il s'agirait donc d'un RPG mettant l'emphase sur les compétences et rempli de quêtes en tout genre, poussant le joueur à explorer le monde pour rendre service à ses villageois. Le système de combat serait quant à lui beaucoup plus dynamique que The Witcher 3 en intégrant notamment un système de parade et d'esquives.

Si le projet semble crédible, qui plus est dans une période où CD Projekt cherche à alimenter la hype autour de la saga, difficile pour l'heure de faire pleinement confiance à cette rumeur. Comme le précise MP1ST, cette dernière rappelle le mystérieux Projet Sirius, qui a été rebooté en 2023, mais un détail ne colle pas : ce free-to-play multijoueur ne serait disponible que sur PC et smartphone, laissant les consoles sur le bas-côté. Étrange, donc.


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