The Mandalorian : la saison 3 devrait débarquer sur Disney+ en février 2023

Alors que vous venez peut-être de terminer l'excellente série Andor sur Disney+, vous vous demandez à quelle date vous pourrez retrouver Pedro Pascal dans le rôle du Mandalorien. Il faut dire que cela fait bientôt deux ans que nous n'avons pas vu le célèbre chasseur de primes et Grogu aka Baby Yoda.

La dernière apparition du Mandalorien était dans The Book of Boba Fett, et depuis les fans attendent désespérément le retour de Din Djarin. En mai 2022, Disney se décide à diffuser un premier teaser de la 3e saison de The Mandolarian. On apprend notamment notamment que l'intrigue nous amènera du côté de Mandalore, la planète d'origine de Din. Mais surtout, nous avons une date de sortie : février 2023.

Quelques mois passent et en septembre 2022, Disney occupe le devant de la scène avec la conférence D23. Lors de cet évènement, la firme aux grandes oreilles a dévoilé de nombreuses informations sur ses séries à venir, comme un trailer pour Tales of The Jedi, une anthologie animée disponible depuis ce 23 octobre 2022, mais surtout une bande-annonce officielle pour The Mandolarian.

Pas de retard pour la saison 3 de The Mandalorian

Toutefois, l'excitation provoquée par le trailer est refroidie par l'absence d'une information cruciale : en effet, la date de sortie de février 2023 disparaît au profit d'un simple “2023”. De quoi augurer un report de sortie d'après de nombreux fans. Mais finalement, ce ne sera pas le cas.

D'après nos confrères du site Making Star Wars, la saison 3 de The Mandalorian sera bien diffusée sur Disney+ en février 2023. Plus précisément, le coup d'envoi serait fixé au 23 février 2023. Si cette saison propose 8 épisodes comme la précédente, le final pourrait donc être diffusé vers le 12 avril 2023. Notez que si cette date est vérifiée, deux séries Star Wars cohabiteront durant cette période : à savoir la S3 de Mando et et la S2 de The Bad Batch, dont les deux premiers épisodes (sur 16) doivent arriver le 4 janvier prochain. Toutefois, ce n'est pas la première fois que Disney+ se décide à superposer des séries Star Wars animées et en prises de vue réelles. C'est actuellement le cas avec Andor et Tales of The Jedi.