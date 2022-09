The Mandalorian saison 3 : un premier trailer explosif nous dévoile un aperçu de Mandalore

Le lancement de la troisième saison de The Mandalorian approche à grands pas, et les fans de l’univers de Star Wars ont enfin droit à un premier trailer de la série. La bande-annonce complète est disponible à la fin de l’article.

À l’occasion de sa conférence D23 le week-end dernier, Disney a partagé beaucoup de nouvelles informations concernant ses prochaines séries, puisque nous avons eu droit à un total de trois bandes-annonces différentes. Tout d’abord, Disney a présenté un dernier aperçu de Star Wars Andor avant la première de la série sur Disney+ le 21 septembre prochain, Tales of the Jedi, une nouvelle série d’anthologie animée qui arrivera le 23 octobre, mais surtout un trailer pour la troisième saison de The Mandalorian, prévue au début de l’année prochaine.

Dans ce premier aperçu de la série Disney phare dans l’univers de Star Wars, on y voit non seulement le personnage principal de Pedro Pascal, le Mandalorien, et son compagnon Grogu, mais aussi d'autres personnages familiers comme Katee Sackhoff dans le rôle de Bo-Katan, Carl Weathers dans celui de Greef Karga, Omid Abtahi dans celui du Dr Pershing, Emily Swallow dans celui de l'Armurier et Amy Sedaris dans celui de Peli Motto.

Que se passe-t-il dans le premier trailer de la saison 3 The Mandalorian ?

Attention, spoilers. Au cours de la bande-annonce de près de deux minutes, nous voyons Bo Katan Kryse assis sur le trône de Mandalore où Din Djarin se rend pour se repentir d'avoir retiré son masque, ce à quoi Bo Katan lui répond que son culte est responsable de la chute de Mandalore. Grogu apparaît également dans la bande-annonce après avoir choisi de mettre fin à son entraînement avec Luke Skywalker pour retourner auprès de son père de substitution. Il est d’ailleurs intéressant de noter que le lien entre les deux personnages semble plus fort que jamais, notamment grâce aux événements de la série The Book of Boba Fett.

Selon le producteur exécutif Rick Famujiwa, les équipes travaillent sur la prochaine saison de la série dans la salle de montage, ce qui confirme un rapport précédent qui indiquait que la saison 4 arriverait plus tôt que prévu. Cette fois-ci, nous n’aurions pas à attendre deux ans avant de découvrir la suite des aventures de Mando et Grogu.