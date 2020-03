The Mandalorian de Disney+ sera diffusé en clair sur Canal+ et C8

Le premier épisode de la série The Mandalorian sera diffusé en France sur Disney+ le 24 mars et vous pourrez le suivre Canal+ et C8. En d’autres termes, même les non-abonnés à Disney+ ou à Canal pourront y accéder en clair mardi prochain.

Canal+ se montre très généreux en ce moment. En plus de diffuser ses chaînes gratuitement jusqu’au 15 avril sur les box Orange, Free, Bouygues et SFR, le groupe profite de son partenariat avec Disney+ pour frapper un grand coup en France. Le premier épisode de The Mandalorian, la série phare du catalogue de Disney sera également diffusé à la TV le 24 mars sur Canal+ et Canal+ Family à 20h20 mais aussi sur C8 à 21h20.

Ceux qui rateront l’épisode sur ces deux créneaux horaires pourront se rattraper à partir de 22h40 sur CStar, nous apprend téléloisir. En clair, Canal+ diffusera The Mandalorian gratuitement sur la TNT et via les box opérateur le 24 mars prochain.

Une bonne nouvelle pour les fans de Star Wars

Première série live-action dérivée de l’univers Star Wars, The Mandalorian a fait un carton aux États-Unis entre novembre et décembre 2019 et représente l’un des produits d’appel de Disney+ dont le lancement en France est maintenu au 24 mars 2020, soit mardi prochain. The Mandalorian raconte les aventures d’un mercenaire après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier ordre. L’histoire se déroule plus précisément 5 ans après Le Retour du Jedi et 25 ans avant Le Réveil de la Force.

À lire aussi – Disney+ : les séries et films les plus attendus du catalogue

Pour rappel, Canal+ sera le distributeur exclusif de Disney+ en France via les box opérateur. Ce coup de Com organisé pour la première de la série The Mandalorian vise à aguicher les abonnés potentiels, ce qui fait évidemment les affaires de Disney, partenaire historique du groupe Canal. Enfin, il reste tout à fait possible de vous abonner sans passer par Canal+ en souscrivant directement à l’offre Disney+ via l’application compatible iOS, iPadOS, Android, Android TV, Apple TV ou encore les consoles de jeu.