Pornhub et Youporn baissent la qualité des vidéos pendant le confinement, comme YouTube

Pornhub et Youporn ont décidé de brider la qualité de leurs vidéos pornographiques pendant le confinement. Comme YouTube, les deux sites pornos vont afficher leurs séquences par défaut en version standard afin de réduire la bande passante et éviter de paralyser Internet.

Confinés à domicile, les internautes se connectent plus régulièrement à Internet, que ce soit pour regarder des vidéos en streaming, communiquer avec leurs proches ou encore pour les besoins du télétravail. Cette crise sanitaire sans précédent a rapidement provoqué une augmentation du trafic Internet dans les nombreux pays ayant décrété des mesures de confinement.

Pornhub et Youporn prennent des mesures pour éviter de bloquer Internet en France

Pour éviter de saturer les réseaux, le secrétaire d’Etat chargé du Numérique, Cédric O, a demandé aux géants de la technologie de prendre des mesures. Google a rapidement accédé à la demande du gouvernement français en bridant la qualité des vidéos sur YouTube pendant une période 30 jours.

Ce 26 mars, PornHub et YouPorn, deux célèbres sites pornographiques américains, ont décidé d'emboîter le pas à Youtube. Les deux plateformes diffuseront temporairement par défaut les vidéos en qualité standard, soit en 480p. Comme sur YouTube, les internautes auront toujours le choix de forcer l’affichage dans une meilleure résolution manuellement.

« Nous comprenons la situation et nous allons répondre à la demande du gouvernement français de réduire la qualité du streaming sur nos vidéos » annonce Corey Price, vice-président de Pornhub. « Nous évaluons quotidiennement nos politiques et la situation entourant la pandémie de COVID-19 afin de déterminer quelle est la meilleure façon de soutenir notre vaste communauté mondiale, en veillant notamment à ce que des millions de personnes puissent accéder à Internet pour le travail, l’école et la communication » ajoute le responsable. Selon le communiqué, la France est le cinquième plus important marché de Pornhub dans le monde.

De son côté, Charlie Hughes, vice-président de YouPorn, assure que « notre plateforme est désormais conforme » aux demandes de la France, le deuxième plus grand marché du site en matière de vues. « Nous comprenons que nous vivons une période demandant des ajustements rapides » précise le dirigeant. Cette mesure ne concerne que les internautes qui se connectent à PornHub et YouPorn à partir d’une adresse IP française pendant le confinement total.