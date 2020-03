Canal+ gratuit pour tous sur toutes les box (Orange, Free, Bouygues, SFR)

En cette période de crise sanitaire du coronavirus en France, la chaîne Canal+ est gratuite pour tous sur toutes les box des opérateurs Orange, Free, Bouygues et SFR.

Ce lundi 16 mars 2020 en fin d’après-midi, Maxime Saada (prĂ©sident du directoire du Groupe Canal Plus) a annoncĂ© la gratuitĂ© de la chaĂ®ne Canal Plus pour ceux et celles disposant d’un accès TV via les box Orange, Free, Bouygues et SFR. Cette annonce fait suite aux dernières dĂ©clarations du PrĂ©sident de la RĂ©publique Emmanuel Macron et du Premier Ministre Edouard Philippe en lien avec l’Ă©pidĂ©mie de coronavirus.

De leur côté, les abonnés Canal auront accès aux thématiques suivantes : Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires.

Canal+ passe en clair pour tous sur toutes les box. Et pour nos abonnĂ©s, nous ouvrons l’accès Ă toutes nos chaĂ®nes CinĂ©ma, SĂ©ries, Jeunesse et Documentaires. Prenez soin de vous pic.twitter.com/wyDJ7qaevA — Maxime Saada (@maxsaada) March 16, 2020

Pour rappel ou Ă titre d’information, voici les chaĂ®nes associĂ©es Ă leurs canaux (en fonction des box des opĂ©rateurs :

ORANGE

Canal+ (canal 4)

Canal+ Cinéma (canal 40)

Canal+ Sport (canal 41)

Canal+ SĂ©ries (canal 42)

Canal+ Family (canal 43)

Canal+ Décalé (canal 44)

FREE

Canal+ (canal 4)

Canal+ Cinéma (canal 41)

Canal+ Sport (canal 42)

Canal+ SĂ©ries (canal 43)

Canal+ Family (canal 44)

Canal+ Décalé (canal 45)

BOUYGUES TÉLÉCOM

Canal+ (canal 4)

Canal+ Cinéma (canal 40)

Canal+ Sport (canal 41)

Canal+ SĂ©ries (canal 42)

Canal+ Family (canal 43)

Canal+ Décalé (canal 44)

SFR