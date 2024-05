Vous détestez les pubs dans Amazon Prime Video ? Dommage, il va y en avoir encore plus

Amazon dévoile l'arrivée prochaine de nouveaux formats publicitaires dans ses films et séries. Les pubs vont devenir plus nombreuses et surtout plus pénibles. Voici ce qu'il faut savoir.



Parmi les principales plateformes de streaming, Amazon Prime Video est l'une des dernières à avoir succombé aux sirènes des publicités pendant ses programmes. Les abonnés n'ont malheureusement pas le choix : soit ils acceptent que leur épisode s'interrompe une à deux fois pendant plusieurs dizaines de secondes, sans compter la pub juste avant le début, soit ils passent à la caisse en déboursant 1,99 € de plus par mois pour supprimer les réclames.

Les coupures sont pénibles. Elles peuvent parfois durer jusqu'à une minute et nous sortent instantanément de l'ambiance du programme visionné. On se doute qu'Amazon s'en fiche puisque son but est comme toute entreprise de maximiser ses profits. Elle a d'ailleurs décidé d'aller encore plus loin et annonce l'arrivée prochaine de nouveaux formats publicitaires, dont un qui sera particulièrement envahissant. Au total, 3 types de pubs vont faire leur apparition.

Amazon prépare de nouvelles publicités dans les films et séries de Prime Video

Voici les nouvelles publicités que l'on verra bientôt sur Amazon Prime Video :

Des pubs en carrousel : elles “permettent aux clients de parcourir et d'acheter facilement plusieurs produits connexes sur Amazon pendant les pauses publicitaires sur Prime Video. […] L'annonce s'arrête automatiquement pour permettre aux clients de naviguer, et reprend automatiquement la lecture lorsque l'interaction avec la publicité est interrompue“.

Des placements de produits interactifs : elles proposeront aux clients d'utiliser "la télécommande de leur salon pour ajouter un produit à leur panier, demander des informations par e-mail et réclamer des récompenses telles que des crédits d'achat Amazon sur l'achat d'articles éligibles".

Des pubs quand on met le programme en pause : "lorsque les spectateurs appuieront sur pause sur la télécommande de leur salon, ils verront une publicité translucide contenant le message et les images de la marque, ainsi qu'une superposition créative « Ajouter au panier » et « En savoir plus »".

Ce dernier type de réclame vous rappelle quelque chose ? Normal : c'est celui que YouTube veut adopter lui aussi, et qui pourrait même s'inviter dans nos jeux vidéo. La date de déploiement exacte n'a pas été annoncée, mais le tout devrait arriver au plus tard le 31 août de cette année.