Disney+ : le lancement en France est reporté à la demande du gouvernement

Pas de chance pour les fans des films et séries Disney : l’arrivée de Disney+, la plateforme de streaming concurrente de Netflix, est décalée. Sous la pression du gouvernement français et en pleine crise de Coronavirus, le service de SVoD ne sera finalement pas accessible avant début avril.

Alors que Disney+ affichait encore hier fièrement sur Twitter « rendez-vous le 24 mars », la plateforme a décidé aujourd’hui de retarder son arrivée en France. « À la demande du gouvernement français, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu’au mardi 7 avril 2020« , déclare la plateforme dans un communiqué.

Disney+ répond favorablement à Thierry Breton

Hier, le gouvernement français demandait à Disney+ de repousser son lancement en France, afin de ménager la bande passante des internautes. De quoi permettre à celles et ceux qui sont en télétravail de surfer, d’organiser des réunions en visioconférence, de récupérer ou d’envoyer de volumineux fichiers… Bref, de continuer à travailler en toute quiétude.

Disney+ campait néanmoins sur ses positions et s’apprêtait à lâcher les vannes : son lancement aurait dû avoir lieu le 24 mars prochain. Mais finalement, il n’en est rien. Disney vient donc d’annoncer que l’arrivée de sa plateforme de SVoD est désormais fixé au 7 avril prochain.

Disney a donc répondu favorablement à « la demande du Commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton de soutenir l’effort collectif pour le bon fonctionnement des infrastructures haut débit’, comme l’entreprise l’explique elle-même dans un communiqué. En revanche, dans le reste de l’Europe, Disney+ sera bel et bien lancé en temps et en heure, mais avec une réduction de la bande passante d’au moins 25% à la clé. Une mesure que d’autres grosses plateformes comme Netflix ou YouTube ont également décidé d’appliquer en réduisant la qualité de leurs vidéos, afin de ménager la bande passante des FAI.

Disney+, qui s’annonce d’ores et déjà comme un très sérieux concurrent pour Netflix, va donc voir son lancement retardé de deux petites semaines. On ignore pour l’instant si la diffusion du 1er épisode de The Mandalorian le 26 mars sur C8 sera maintenue, puisqu’elle devait justement coïncider avec l’arrivée de Disney+ en France.