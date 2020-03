Disney+ : les séries et films les plus attendus du catalogue en France

Disney+ s’apprête enfin à débarquer en France. Le catalogue de la plateforme de streaming va permettre d’accéder à plus de 500 films et plus de 300 saisons de séries. On fait le point sur les séries et les films les plus attendus du service du VOD, dont les contenus encore en cours de production ou qui seront proposés dès le lancement dans l’Hexagone.

Ce 24 mars 2020, Disney+ sera disponible en France au prix de à 6,99 €/mois, ou 69,99 € pour un an (soit un prix de revient de 5,83 €/mois). Le service de streaming donne l’accès à ses abonnés à un vaste catalogue de séries, de films et de courts métrages. Voici les productions les plus attendues des mois à venir.

Lire également : pourquoi des films ont déjà disparu du catalogue Diney+

Les séries les plus attendues du catalogue Disney+

The Mandalorian

Dès le lancement en France, Disney+ diffusera un épisode de The Mandalorian à raison d’un épisode par semaine. Inspirée de l’univers de Star Wars, la série raconte les aventures de Mando, un redoutable chasseur de primes chargé de retrouver la trace d’un bébé de la même race que Yoda. Le show a été renouvelé pour une seconde saison.

Une série centrée sur Obi-Wan Kenobi

La série consacrée à Obi-Wan Kenobi, un de personnages phares du monde de Star Wars, est en cours de production. Repoussée à une date ultérieure, la série verra le retour de Ewan McGregor dans le rôle du maître Jedi. Aux dernières nouvelles, le récit se déroulera entre les événements de l’épisode 3 et 4, quand Obi-Wan est en exil et que Dark Vador a pris le pouvoir.

Falcon and The Winter soldier

Cette mini-série est consacrée à l’équipe improbable formée par Sam Wilson / Le Faucon et Bucky Barnes / Le Soldat de l’Hiver après la mort de Tony Stark et la retraite bien méritée de Captain America. La diffusion des 6 épisodes est prévue pour août 2020.

WandaVision

Aperçue dans les Avengers, Wanda Maximoff, alias la Sorcière Rouge, a droit à sa propre série. Dans un univers parallèle créé par son propre esprit, la jeune femme vît une existence paisible avec Vision, le robot au grand coeur qui partage sa vie. La diffusion de la série est prévue en décembre 2020.

Le Monde selon Jeff Goldblum

Dès le 24 mars, les abonnés français pourront regarder Le monde selon Jeff Goldblum, une série documentaire développée par National Geographic Channel. Dans chacun des épisodes, l’acteur s’intéresse à un objet du quotidien, comme la basket par exemple.

Les films les plus attendus sur Disney+

La saga Star Wars

Dès le lancement en France, Disney+ va permettre aux abonnés de regarder les 7 premiers films de la saga Star Wars, à savoir Un nouvel Espoir, L’Empire contre-attaque, Le Retour du Jedi, La Menace fantôme, L’Attaque des clones, La Revanche des Sith et Le Réveil de la Force. Malheureusement, la chronologie des médias empêche Disney de mettre en ligne Les Derniers Jedi ou L’Ascension de Skywalker, les épisodes les plus récents.

Les films du Marvel Cinematic Universe

Tous les films produits par Marvel Studios seront disponibles dès le 24 mars 2020, du premier Iron Man (sorti en 2008) au dernier opus de la saga Avengers. On notera aussi la présence des 7 films de la saga X-Men dans le catalogue Disney+.

Les classiques Disney et Pixar

Sans surprise, le catalogue se distingue aussi grâce aux nombreux films animés signés Disney, comme Blanche Neige, Le Roi Lion, La Reine des Neiges ou encore Toy Story. L’abonnement offre l’accès à des pépites méconnues ou introuvables, comme Peter et Elliot le Dragon ou La Petite Fille aux Allumettes.