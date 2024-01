The Last of Us Part 2 Remastered (PS5) est moins cher chez Amazon

Quelques jours seulement après sa sortie officielle en France, The Last of Us Part 2 Remastered est déjà à prix réduit. Chez Amazon, le jeu vidéo sur PS5 fait l'objet d'une réduction non négligeable de 20% en cette période de soldes d'hiver.

La version PS5 de The Last of Us Part 2 est sortie dans l'Hexagone le 19 janvier 2024. Une semaine plus tard, The Last of Us Part 2 Remastered est déjà proposé en promotion chez Amazon. Affiché au prix conseillé de 49,99 euros, le jeu vidéo en question voit son tarif baisser à exactement 39,90 euros. La remise de 20% est effectuée automatiquement par le site e-commerce et le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite.

Remastérisé pour console PS5, The Last of Us Part 2 vous invite à découvrir ou à redécouvrir l'histoire d'Ellie et Abby avec des graphismes améliorés et surtout des nouveaux modes de jeu comme le mode rogue-like “Sans Retour”. Les joueurs peuvent aussi incarner divers personnages avec des caractéristiques propres tels que Dina, Jesse, Lev, Tommy et bien plus encore. Ils pourront débloquer des skins au fur et à mesure de leur progression. Enfin, si vous ne l'avez pas encore regardé, voici le trailer du jeu.