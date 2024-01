Il va falloir vous dépêcher si vous voulez profiter d'une baisse de prix sur la PS5 Slim ! Dès ce mercredi 10 janvier à 8 heures, Cdiscount proposera la dernière console de Sony à 499 euros au lieu de 549 euros. L'offre sera valable dans la limite des 100 stocks disponibles.

Ce mercredi 10 janvier 2024 marque le coup d'envoi des soldes d'hiver en France. À cette occasion, Cdiscount a décidé de diminuer le prix de la PS5 Slim. Lancée en novembre 2023 au tarif conseillé de 549 euros, l'édition standard de la console de Sony avec lecteur de disque amovible est 50 euros moins chère pour l'événement commercial.

Grâce à cette remise, vous l'aurez donc à 499 euros. Pour information, l'offre débutera demain, à 8 heures précises. Les stocks seront limités à 100 exemplaires. Au vu du nombre de stocks mis à disposition par le site marchand, il est fortement conseillé d'ajouter immédiatement l'article au panier. Lorsque l'offre promotionnelle sera active, vous pourrez procéder à l'achat de la PS5 Slim qui sera à moins de 500 euros.

PS5 Slim et PS5 : quelles sont les différences ?

Contrairement à la PS5 dite “classique”, la PS5 Slim est plus compacte et plus légère. Celle-ci mesure en effet 358 x 96 x 216 mm (contre 390 x 104 x 260 mm pour la PS5) et affiche un poids de 3,2 kg (au lieu de 4,5 kg pour la version standard avec lecteur).

Du côté du stockage, on note une différence de 175 Go d'espace disque. La PS5 Slim embarque 1 To de mémoire alors que la PS5 classique dispose d'un SSD de 825 Go.

Enfin, il faut savoir que la PS5 Slim arbore une ligne de séparation sur le tiers supérieur. Cette démarcation noire sur toute la largeur donne la possibilité aux joueurs d'ajouter et de retirer facilement le lecteur de disque amovible. C'est le trait qui permet de distinguer plus facilement l'ancienne version et la nouvelle.