The Last of Us Part 2 Remastered : que vaut la version PS5 du jeu culte ?

The Last of Us Part 2, l’un des chefs-d’œuvre de la PS4, arrive sur PS5 dans une version remastérisée. Dotée de graphismes plus soignés et d’un contenu enrichi, elle cherche à séduire aussi bien les nouveaux joueurs que ceux qui ont déjà fait l’aventure en 2020. Nous avons longuement posé nos mains dessus, voici notre verdict.

L’histoire de la PS4 a été marquée par de nombreux jeux d’aventure de grande qualité, mais aucun n’a autant impressionné que The Last of Us Part 2 en 2020. Quatre ans plus tard, le studio Naughty Dog remet le couvert avec un remaster spécialement conçu pour la PS5.

Cette version propose des graphismes améliorés, mais aussi du contenu supplémentaire. Nous avons pu nous y plonger pour vous proposer un avis complet. Faut-il craquer pour The Last of Us Part 2 Remastered sur PS5 ? Est-ce que les ajouts valent la peine de repasser à la caisse ? Réponse tout de suite.

The Last of Us Part 2, remake ou remaster ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, un petit point sémantique s’impose. The Last of Us Part 2 Remastered n’est pas un remake. Il s’agit, comme son nom l’indique, d’un Remaster. De fait, les fondations du jeu de base n’ont pas été retouchées. C’est exactement le même titre que celui de 2020, avec les mêmes graphismes qui ont juste été améliorés. Sur ce point, il diffère de The Last of Us Part 1 (2022) sur PS5. Sur ce dernier, Naughty Dog avait certes conservé le gameplay de 2013, mais avait retravaillé l’aspect visuel dans son intégralité. La différence est parfois fine entre les deux concepts, et la saga The Last of Us est un parfait exemple de la confusion que cela peut engendrer.

The Last Of Us Part 2 Remastered n’est pas vendu comme un « nouveau » jeu. Ceux qui ont déjà le titre sur PS4 n’ont pas besoin de casser leur tirelire, puisqu’ils ne doivent débourser que 10 euros pour en profiter (contre 50 euros pour le jeu entier). Il est même possible d'importer ses sauvegardes. Le studio Naughty Dog semble obsédé par l’idée de faire de The Last of Us une œuvre intemporelle, et donc de garder ses deux jeux « à jour ». La remastérisation de Part 2 rentre totalement dans ce projet.

Une aventure aussi sanglante que prenante

The Last of Us est aujourd’hui une licence emblématique du jeu vidéo. Le premier volet, sorti en 2013, avait bouleversé les joueurs. L’exploit avait été réitéré en 2020 avec ce second opus. La licence a même pu toucher un nouveau public en 2023 avec une série TV de grande qualité produite par HBO. Un public frais que veut viser Naugthy Dog avec ce remaster.

Pour les deux du fond qui ne suivent pas, The Last of Us Part 2 est un titre d’action/aventure dans lequel le joueur doit progresser à travers des niveaux « couloirs », le tout en éliminant les ennemis (infectés ou humains) qui se dressent sur son chemin. Pour arriver à ses fins, il peut soit opter pour une approche agressive, soit faire preuve de discrétion. La deuxième est évidemment plus recommandée, l’aspect « survie » nous incitant à économiser les ressources. Un schéma classique, mais enrobé dans une histoire prenante et une mise en scène extrêmement soignée.

Même en le connaissant par cœur, ce Part 2 fait toujours mouche. On reste ébahi devant cette maestria narrative, cette quête de vengeance absurde qui guide nos pas à travers une Seattle post apocalyptique, qui questionne même nos actions en tant que joueur. On prend toujours autant plaisir devant une aventure qui sait parfaitement gérer son rythme, jonglant avec habilité entre moments d’exploration, d’action, de calme et d’horreur absolue. On a toujours le souffle coupé devant la maîtrise totale de Nautghy Dog en termes de level design, d’ambiance, chaque environnement étant à la fois crédible et amusant à parcourir. Enfin, on est toujours sur le popotin devant la maîtrise du gameplay et les animations qui l’accompagne. The Last of Us Part 2 est un grand jeu, un très grand jeu, qui arrive à nous tenir pendant une trentaine d’heures. Un titre calibré pour le plus grand nombre, mais qui sait aussi parfois prendre des risques, que ce soit dans son écriture ou certaines séquences de gameplay. C’est un jeu important, un blockbuster audacieux qui a marqué l’histoire du média et qui reste pertinent en 2023.

Tout n’est pas parfait, évidemment. On peut pointer du doigt un gameplay parfois lourdaud qui peut handicaper dans des combats, certaines arènes qui sonnent un peu artificielles ou encore un dernier acte un brin longuet, mais rien qui ne vient réellement entacher un brillant tableau. Ce remaster ne change en rien l’aventure qu’on connaît. TLOU 2 reste un indispensable.

Qu’apporte cette version Remastered ?

Cette version PS5 a pour ambition de remettre techniquement à jour un jeu sorti sur la génération précédente. S’il y avait un gouffre graphique entre TLOU 2013 et son remake de 2023, la différence est ici plus ténue. Et pour cause : le jeu original reste encore magnifique aujourd’hui sur PS4 !

Naughty Dog a tout de même retravaillé sa copie. Les effets de lumière sont plus soignés, les graphismes plus fins et l’image bénéficie d’une définition en 4K native. Des améliorations discrètes qui ne font que bonifier un titre déjà magnifique, notamment grâce à ses environnements ultra fouillés. Des fignolages tellement légers qu’il est même difficile de voir la différence entre cette version PS5 et la version PS4 originale. Eh oui ! A noter que le titre dispose des traditionnels modes Fidélité et Performance et qu’il ne prend pas en charge le ray-tracing.

Cette version PS5 apporte également son lot de nouveautés, comme des costumes, un mode guitare libre clairement inutile, un mode speedrun/permadeath pour les joueurs hardcore, la prise en charge du retour haptique de la DualSense, mais aussi et surtout le mode Sans Retour. Ce dernier est clairement le gros morceau du remaster. Il prend la forme d’un Rogue Lite. A travers différentes arènes aléatoires, le joueur doit survivre à des vagues d’ennemis jusqu’à arriver au boss final. S’il meurt, il perd toutes les améliorations obtenues pendant sa run, s’il survit, il débloque de nouveaux personnages jouables, des costumes et des boss plus coriaces à affronter. Un mode de jeu sympathique et prenant. Il comblera les adeptes de défi, mais il reste un contenu annexe en marge de l’aventure principale. Vous l’aurez compris, TLOU Part 2 Remastered brille plus par son mode Sans Retour que par ses améliorations graphiques, discrètes mais présentes. Un comble !

Notons aussi la présence des “niveaux perdus”. Il s'agit de séquences non terminées qui ont été coupées du jeu final. Au nombre de trois, elles ne sont clairement pas ici pour l'aspect ludique (car loin d'être achevées), mais servent de “making of”. Elles sont en effet ponctuées de divers commentaires des développeurs, souvent instructifs. De quoi satisfaire les fans pendant une petite demi-heure, rien de plus, mais on apprécie cet ajout.

Alors, on achète ?

Reste à se poser la question qui tue : faut-il craquer pour The Last of Us Part 2 Remastered ? Si vous avez découvert la licence avec la série HBO, nous ne saurons trop vous conseiller d’enchainer les versions PS5 de Part 1 et 2. Si vous connaissez le premier jeu mais pas le deuxième, ce remaster est une occasion idéale de combler cette lacune.

Si vous avez déjà le jeu PS4 et que vous souhaitez vous refaire l’aventure avec de meilleurs graphismes, la réponse à cette question est plus nébuleuse. Clairement, la version PS4 patchée sur PS5 se montre très proche de ce remaster, les 10 euros investis ne sont donc pas forcément nécessaires. En revanche, si vous êtes un complétiste et/ou un fan appâté par le très bon mode Sans Retour, l’upgrade vaut le coup. En résumé, c'est un remaster de qualité, mais pas indispensable.