Avis aux possesseurs d'une Xbox Series X ! Si vous avez l'intention de vous procurer Prince of Persia: The Lost Crown, sachez que le jeu vidéo disponible sur console Microsoft est à prix réduit chez Amazon et sur le site E.Leclerc.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER PRINCE OF PERSIA THE LOST CROWN (AMAZON)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER PRINCE OF PERSIA THE LOST CROWN (LECLERC)

Sorti sur PC et consoles depuis le jeudi 18 janvier 2024, Prince of Persia: The Lost Crown fait l'objet d'un bon plan sur Amazon et chez E.Leclerc. Affiché au prix conseillé de 49,99 euros, le jeu vidéo sur Xbox Series voit son tarif diminuer à exactement 36,59 euros. Pour information, la livraison du jeu est gratuite à domicile pour une commande passée chez Amazon ou en magasin E.Leclerc pour un achat effectué sur le site de la grande distribution.

Considéré comme un jeu de plateforme d'action-aventure, Prince of Persia: The Lost Crown invite les joueurs dans un monde mythologique perse où ils manipuleront les frontières du temps et de l'espace. Dans cet opus, les gamers incarnent Sargon et passent du statut d'épéiste prodige à celui de légende au fur et à mesure qu'ils maîtrisent les techniques de combat acrobatique. Les joueurs débloquent ainsi de nouveaux pouvoirs temporels et des capacités uniques. Pour plus d'informations, jetez un oeil à notre article dédié au test de Prince of Persia The Lost Crown.