PS5 : voici la meilleure offre du Black Friday sur la console de Sony

Grosse baisse de prix sur la PS5 qui passe à 429 € sur Amazon pour le Black Friday. Elle fait ainsi l’objet d’une réduction de 22%. Jamais Amazon n'a proposé la console à ce prix depuis son lancement.

Après une longue période de disponibilité restreinte, la PS5 est désormais plus facile à trouver en stock. Tant et si bien qu’elle fait désormais l’objet de promotions périodiques. Pour le Black Friday sur Amazon, le site lâche une véritable bombe en proposant la console à seulement 429 €, l’un des meilleurs prix que nous avons vus jusqu’à présent.

L’un des meilleurs, car il était tout récemment descendu à 400 € chez AliExpress pour le lancement du Singles Day, avant de voir son prix remonter très rapidement. Il se pourrait aussi que l’offre d’Amazon sur la PS5 ne soit pas disponible pendant très longtemps.

PlayStation 5 : une belle offre à saisir sur la PS5 standard pour le Black Friday

La PS5 fait ainsi l’objet d’une réduction de 120 €. Cela correspond à une baisse de plus de 22% sachant que le prix de la console est passé l’année dernière de 500 € à 550 €. La PlayStation 5 est donc ici beaucoup moins chère que son prix conseillé actuel et même celui d’il y a trois ans.

C’est un rabais non négligeable quand on sait que la console se négociait à prix d’or sur les marketplaces et même chez les revendeurs accrédités il y a encore quelques mois.

Enfin, si vous souhaitez acheter la deuxième manette, sachez que la Dualsense est aussi en promotion pour le Black Friday. Celle-ci est affichée à 49,99 €, soit 20 € de moins que les 69,99 € demandés habituellement.

On termine en rappelant les caractéristiques de la PS5. Cette nouvelle génération est la toute première à utiliser SSD NVMe en lieu et place du vieux HDD des consoles précédentes. Le nouveau type de stockage permet de charger les jeux beaucoup plus rapidement et d’améliorer les latences.

C’est une console compatible avec la 4K, voire la 8K et elle offre de nouvelles possibilités en matière de graphisme. Grâce au ray tracing, la gestion des lumières est par exemple beaucoup plus réaliste. Le rendu sonore est aussi plus immersif sur la PS5. Et pour finir, la manette Dualsense vous permet de profiter d’une toute nouvelle expérience de jeu.