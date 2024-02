Voici un bon plan pour celles et ceux qui recherchent un casque sans fil pour leur console de jeu ! En ce moment, le SteelSeries Arctis 7+ est à moins de 130 euros sur le site Amazon France.

Nous vous invitons à prendre la direction de la plateforme française du site Amazon où il est possible de profiter d'une bonne offre sur l'achat d'un casque sans fil de type gaming. Proposé dans un coloris noir ou blanc, le SteelSeries Arctis 7+ est à 129,99 euros au lieu de 199,99 euros.

Pour information, le casque sans fil vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire. Aussi, l'appareil dispose d'une garantie constructeur d'une durée de deux ans.

Idéal pour être utilisé sur PC, PS4, Mac, Android, Switch et surtout PS5, l'Arctis 7+ signé SteelSeries est un casque qui dispose d'un dongle USB-C compact pour un son sans fil à latence ultra-faible de 2,4 GHz. L'appareil possède une batterie avec une autonomie de 30 heures, la recharge en USB-C et un cadre en acier léger. On retrouve également des commandes sur l’écouteur (y compris ChatMix) et une bande élastique réglable pour un ajustement confortable. Enfin, les utilisateurs auront l'occasion de profiter du micro ClearCast, certifié par Discord et largement reconnu comme le meilleur micro pour les jeux.