Envie de vous offrir la PS5 Slim ? Profitez de ce bon plan Carrefour pour vous procurer la dernière console Sony à un prix avantageux. Si vous avez la carte de fidélité de l'enseigne, vous aurez 50 euros offerts sur votre cagnotte.

Alors que l'édition 2024 des soldes d'hiver arrive à son terme, Carrefour en profite pour faire baisser le prix de la PS5 Slim. Lancée au tarif conseillé de 549 euros à l'automne 2023, la console de Sony avec lecteur de disque amovible est au prix de revient de 499 euros.

Pour information, les 50 euros de réduction iront directement sur la cagnotte du compte client et pourront être utilisés au cours d'un prochain achat chez Carrefour. Aussi, l'offre promotionnelle prend fin le 11 février prochain et les frais de port sont gratuits dans le cas d'une livraison de la PS5 Slim en magasin Carrefour.

La PS5 Slim en quelques mots

À l'inverse de la PS5 standard, la PS5 Slim est plus compacte et plus légère. La version allégée de la console Sony affiche des dimensions de 358 x 96 x 216 mm et un poids de 3,2 kilos. Pour le stockage, la PS5 Slim dispose d'une mémoire de 1 To.

Pour terminer, il faut savoir que la PS5 Slim est dotée d'une ligne de séparation sur le tiers supérieur. Cette démarcation noire sur toute la largeur permet aux joueurs d'ajouter et de retirer facilement le lecteur de disque amovible. C'est le trait qui permet de distinguer plus facilement la version standard et le modèle Slim de la console de salon.