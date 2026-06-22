The Last of Us Part II va bientôt se doter d’un mode multijoueur 6 ans après sa sortie

Le moddeur Speclizer vient d'annoncer la sortie prochaine d'un mode multijoueur pour la version PC de The Last of Us Part II. Celui-ci verra deux joueurs s'affronter dans des matchs à mort dans les maps originelles du jeu ou bien celles créées par la communauté.

TLOU

Vous souvenez-vous de The Last of Us : Factions ? Mais si, ce jeu multijoueur dans l'univers de la saga, annoncé en 2022. Toujours pas ? Pourtant, Naughty Dog a bien continué à communiquer dessus, en publiant l'année suivante des (simples) images. Avant d'annuler le projet dans la discrétion la plus totale. Hé oui, Sony a depuis compris, à grands renforts de multiples catastrophes industrielles, que jeu-service ne rime presque jamais avec argent facile.

L'éditeur japonais a donc jeté le projet aux oubliettes. Mais certains joueurs, de leurs côtés, n'ont pas oublié cette promesse, il faut bien l'admettre, un peu folle, de s'affronter dans l'univers de The Last of Us, avec le réalisme et la brutalité du deuxième opus. L'un d'entre eux a visiblement bien du mal à avaler la pilule. Speclizer est déjà bien connu dans la communauté du modding de TLOU pour ressusciter des mécaniques abandonnées par Naughty Dog. Mais cette fois, il est passé au niveau supérieur.

Sur le même sujet — The Last of Us Part 2 Remastered : Sony rembourse les joueurs qui ont oublié que l’upgrade PS5 ne coûte que 10€

Ce mod va enfin apporter le multijoueur dans The Last of Us Part II

Hier, le moddeur a publié sur sa chaîne une vidéo de 27 minutes au titre alléchant : “mod multijoueur pour The Last of Us 2”. Et, de fait, c'est bien ce que montre la vidéo en question. Speclizer a repris les bases du projet faction pour le transformer en match à mort entre deux joueurs, l'un contrôlant Ellie et l'autre Abby. Chacun tente d'abattre l'autre pour fait descendre le compteur en haut de l'écran à zéro. Simple, efficace.

Le mod pourra reprendre les maps présentes dans le jeu de base, mais les plus courageux pourront également créer des maps customs. Du reste, Speclizer a documenté tout le processus de développement du mod sur sa chaîne YouTube dans une série qui comprend désormais  8 vidéos. Sa sortie est aujourd'hui prévue pour le mois de septembre prochain. Il ne sera bien sûr disponible que pour les joueurs PC.


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