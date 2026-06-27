The Frame 4K QLED (2026) de 55 pouces : à peine sortie, Samsung brade déjà son excellente TV pour les Soldes !

Les Soldes ont commencé sur Samsung et cette année encore, le géant coréen ne fait pas les choses à moitié. Sortie récemment, la nouvelle The Frame 4K QLED de 55 pouces n’échappe pas aux chutes de prix. En cumulant la promotion en cours avec le bonus reprise, vous pouvez avoir 300 € immédiate ! C’est une bonne affaire !

Samsung The Frame 2026

La Samsung The Frame a réussi à révolutionner le monde de la télévision en apportant une alternative aux simples écrans noir. Lorsqu’elle est en veille, elle se transforme en un tableau pour sublimer votre intérieur. La nouvelle version de cette TV vient tout juste de sortir et, bonne nouvelle, vous pouvez vous l’offrir à prix cassé à l’occasion des Soldes !

En effet, la The Frame 4K QLED (2026) est normalement en vente à 1590 €. Mais elle est en ce moment en promotion à 1390 €. C’est déjà un super prix pour une TV de cette qualité, mais ça n’est pas tout ! Vous avez en plus un bonus reprise Trade Up de 100 € qui s’applique directement dans le panier pour la reprise d’une ancienne TV de n’importe quelle marque, même cassée. Au final, vous pouvez profiter d’une belle chute de prix de 300 €, ce qui la fait passer à 1290 € seulement.

Quelles sont les caractéristique de la nouvelle TV Samsung The Frame 4K QLED (2026) ?

La nouvelle The Frame 4K QLED (2026) garde le même concept qui a fait le succès de ses prédécesseurs tout en apportant des améliorations majeures. C’est une excellente TV qui, une fois éteinte, se transforme en tableau. Vous avez ainsi une galerie de plus de 5 000 œuvres d’art afin de personnaliser l’affichage. La TV ultra-fine s’accroche au mur et est reliée au boîtier déporté par un câble discret.

Ce modèle de 55 pouces (soit 138 cm), dispose d’un écran QLED 4K certifié sans reflet qui monte jusqu'à 144 Hz en mode VRR. La dalle profite d’une résolution de 3840 x 2160 pixels, ce qui vous permet d’obtenir des images fluides, contrastées et détaillées. Avec le capteur de mouvement, la TV s’allume et s’éteint automatiquement quand vous entrez ou quittez la pièce. Et avec le capteur de luminosité, la luminosité et les couleurs de l’écran s’ajuste automatiquement en fonction de l’éclairage ambiant.

Sous le capot, la nouvelle TV de Samsung est dotée processeur NQ4 AI Gen2, plus rapide et puissant. Grâce à l’intelligence artificielle, tous les contenus sont affichés en 4K UHD (3840 x 2160 pixels) et ce, quelle que soit la source.


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