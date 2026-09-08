Les Samsung Galaxy Buds 3 FE sont de retour à prix sacrifié pour les French Days, vite !

Sortis il y a moins d’un an, les Galaxy Buds 3 FE sont actuellement à prix sacrifié pour les French Days. Vous pouvez ainsi les avoir à 99,99 € au lieu de 149,99 €. C’est un excellent prix pour des écouteurs dotés d’une réduction de bruit active aussi performante !

Samsung Galaxy Buds 3 FE

Les French Days continuent sur Boulanger. Du 7 au 14 septembre, de nombreux produits high-tech voient leur prix fondre grâce à des promotions exceptionnelles. Si vous avez un petit budget, mais que vous cherchez de nouveaux écouteurs avec des caractéristiques avancées, c’est le bon moment pour vous équiper à petit prix.

Normalement en vente à 149,99 €, les Galaxy Buds 3 FE sont actuellement en promotion. Ils sont ainsi affiché à seulement 99,99 €. C’est un prix sacrifié pour des écouteurs qui disposent d’une réduction de bruit premium et d’une qualité sonore à la hauteur des savoir-faire de Samsung.

Quelles sont les caractéristiques des Galaxy Buds 3 FE ?

Ne vous fiez pas à leur petit prix pour les juger, les Galaxy Buds 3 FE sont des écouteurs performants qui vous offrent une expérience optimale. Côté design, ces écouteurs sans fil s’inspirent des Galaxy Buds 3 Pro. Ils sont dotés d’une tige allongée qui assure une bonne stabilité dans l’oreille. Les embouts en silicone garantissent par ailleurs une isolation passive efficace. Et grâce à la présence d’une réduction de bruit active avancée, vous pouvez vous isoler totalement des bruits indésirables autour de vous.

Côté audio, malgré son prix, ces écouteurs Bluetooth vous fournissent un son équilibré, avec des basses puissantes et profondes et des aigus clairs. En passant par l’application Samsung Wearable, vous pouvez personnaliser le rendu audio via l’égaliseur.

Les Samsung Galaxy Buds 3 FE sont également certifiés IP54. Ils ne craignent ni l’eau, ni la poussière. Vous pouvez donc les utiliser en extérieur ou pour vos séances de sport puisqu’ils sont résistants aux éclaboussures. Enfin, vous pouvez les utiliser durant 8,5 heures sur une seule charge (sans réduction de bruit active). Et grâce au boîtier, l’autonomie peut atteindre les 30 heures d’écoute.


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