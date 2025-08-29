Samsung The Frame 2025 : jusqu’à 790 € de remise immédiate sur la TV, mais il va falloir faire vite !

C’est le moment de vous faire plaisir tout en faisant des économies. Samsung propose actuellement plusieurs promotions cumulables sur sa magnifique TV The Frame dans sa version 2025. En plus de baisses de prix déjà en cours, vous pourrez utiliser un code promo très avantageux qui fait considérablement chuter le prix. Profitez-en !

Dans le secteur des téléviseurs, Samsung se démarque de la concurrence avec deux concepts forts : The Serif, un modèle sur pied design et The Frame, une télévision qui se transforme en œuvre d’art quand elle est éteinte. Ainsi, The Frame est devenu un incontournable pour les amateurs de déco mais aussi pour les personnes qui souhaitent un téléviseur performant qui offre les dernières avancées technologiques.

La version 2025 de The Frame est actuellement en promotion sur le site officiel de Samsung. Et en ajoutant le code promo SAMSUNG10, vous obtenez 10 euros de réduction immédiate supplémentaire tous les 100 euros d’achat. Ainsi, le modèle The Frame 50” passe de 1190 € à 999 €. Le 55” chute de 1490 € à seulement 1080 € et le 65” est à 1620 € au lieu de 1990 €.

Les promotions sont aussi disponibles sur les versions Pro Neo QLED 2025. La TV The Frame Pro 65” voit son prix baisser de 2190 € à 1800 €. Mais c’est sur le modèle Pro 75” que vous obtiendrez la plus grosse réduction puisque ce modèle est normalement disponible pour 3490 € et vous pouvez l’acheter en ce moment pour 2700 euros, soit une baisse de prix colossale de 790 €.

Par ailleurs, vous pouvez faire reprendre votre ancien téléviseur par Samsung et obtenir jusqu’à 500 € remboursés, ce qui baisse encore le prix final à payer. Mais ce n’est pas tout ! Sur tous les modèles, vous avez l’installation murale et la mise en service par un expert offertes. Enfin, sur la version The Frame 65” QLED 2025, vous avez en plus un cadre offert.

Vous l’aurez compris, c’est le moment pour faire d’excellentes affaires en achetant une TV The Frame 2025. Mais attention, ces offres ne sont valables que jusqu’au 31 août inclus. Alors ne tardez pas !

Pourquoi craquer pour la TV Samsung The Frame 2025 ?

La TV The Frame n’en est pas à sa première version puisque le premier modèle est arrivé sur le marché en 2017. Et la version 2025 est une évolution majeure puisqu’elle intègre des avancées technologiques liées à l’IA. Pour obtenir la meilleure image possible, elle tourne avec le puissant processeur NQ4 AI Gen2 qui permet d’incorporer la technologie Vision AI. Celle-ci permet notamment d’adapter l’image en fonction du contenu affiché de façon automatique et intelligente.

En ce qui concerne l’écran, on profite d’une dalle QLED 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’image est donc nette et fluide. Le revêtement mat anti-reflet est très pratique si vous comptez placer votre téléviseur dans une pièce avec des fenêtres par exemple. Par ailleurs, les amateurs de jeux vidéo apprécieront la présence d’une connectique HDMI 2.1 ainsi que des technologies ALLM et VRR pour un rendu optimal sur les consoles dernières générations.

Le mode Art est bien évidemment un incontournable et il est toujours aussi bluffant. Tant et si bien que vos invités auront du mal à deviner que vous avez un téléviseur dans votre salon. Pour rappel, ce mode affiche une œuvre d’art ou vos photos personnelles quand le téléviseur est éteint et que quelqu’un se trouve dans la pièce.

Avec l’ajout de l’intelligence artificielle, vous pouvez « Cliquer pour chercher » pour afficher des informations sur ce qu’il se passe à l’écran. Vous avez aussi la traduction instantanée des sous-titres dans votre langue. Enfin, le son n’est pas oublié avec la technologie Adaptive Sound Pro qui ajuste vos réglages audio pour obtenir un son équilibré en toutes circonstances.

Par ailleurs, les modèles The Frame Pro bénéficient de la technologie d’écran Neo QLED. C'est-à-dire une dalle QLED avec un rétroéclairage Mini-Led pour une qualité d’image supérieure. Le taux de rafraîchissement passe lui à 144 Hz et le processeur est le tout nouveau NQ4 AI Gen3.

