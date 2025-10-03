Samsung QN80F 2025 : avec 450 € de réduction, cette excellente TV AI Neo QLED de 65 pouces n’a jamais été aussi peu chère, vite !

Les French Days sont maintenant terminées, mais le site officiel de Samsung joue les prolongations en affichant son excellente TV AI Neo QLED de 65 pouces à prix cassé. Normalement en vente à 1 390 €, ce modèle de 2025 passe à 940 € seulement en cumulant la promotion en cours au bonus reprise de 150 €. C’est le bon moment pour craquer !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous attendez une bonne offre pour changer de télévision ? Ce bon plan devrait vous plaire. Samsung propose actuellement une belle promotion sur la récente TV 4K Neo QLED de 65 pouces.

Habituellement en vente à 1 390 €, ce modèle bénéficie d’une belle baisse de prix de 300 €. Elle est alors affichée à 1 090 € seulement. Mais ça n’est pas tout ! Cette TV est également éligible à un bonus reprise de 150 € applicable directement au panier. Cette reprise fonctionne pour une ancienne télévision de n’importe quelle marque, fonctionnelle ou non.

La Samsung QN80F 2025 passe alors à 940 € seulement directement dans le panier. Profitez-en !

Samsung QN80F 2025 : offrez-vous cette TV AI Neo QLED 4K de 65 pouces à prix cassé

Avec des bords ultra-fins, la Samsung QN80F offre un design moderne et élégant. Mais la QN80F n’est pas qu’une belle télévision, c’est aussi un modèle puissant avec sa puce NQ4 AI Gen2. Combinée à la technologie 4K AI Upscaling, elle assure un rendu 4K net, même pour des contenus Full HD.

L’écran est une dalle Quantum Mini LED Pro. Ainsi, vous bénéficiez d’une image avec une luminosité intense et des noirs profonds. Les couleurs sont améliorées et enrichies par l’IA pour un affichage vif et dynamique. Compatible HDR10+, ce téléviseur améliore le contraste et sublime les effets de lumière.

Par ailleurs, la QN80F intègre Samsung Vision AI qui en fait un téléviseur intelligent. Vous pouvez ainsi utiliser l’assistant vocal Bixby pour interagir facilement avec votre TV. Avec la fonction Click to Search, vous accédez rapidement à des informations sur ce que vous regardez, tandis que Live Translate propose des sous-titres automatiques dans votre langue.

Les gamers apprécieront un taux de rafraîchissement de 144 Hz, la certification AMD FreeSync Premium Pro et le mode VRR, pour des images fluides et synchronisées avec les consoles de dernière génération comme la PS5 et la Xbox Series X.

Côté audio, la QN80F intègre Dolby Atmos pour un son immersif, et la technologie Q-Symphony qui permet de synchroniser les enceintes de la TV avec une barre de son compatible. Le système OTS Lite suit les mouvements à l’écran, déplaçant le son en fonction de l’action pour un réalisme accru et un rendu professionnel.