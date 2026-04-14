The Boroughs : les créateurs de Stranger Things dévoilent leur nouvelle série sur Netflix et c’est très prometteur

Les fans de Stranger Things attendent les frères Duffer au tournant pour leur prochaine série. Au vu du trailer diffusé hier par Netflix, gageons que ceux-ci ne seront pas déçus.

Voilà quelques mois maintenant que Netflix a diffusé le dernier épisode de Stranger Things, laissant les fans en deuil de leurs personnages préférés. Enfin, presque. Le service de streaming cherche évidemment aujourd'hui à capitaliser sur le succès dantesque de la série, avec plusieurs spin-offs et autres projets en préparation. L'une d'entre elles, Stranger Things: Tales from '85, est d'ailleurs sur le point d'arriver dans le catalogue, le 23 avril prochain.

Mais les fans ne semblent pas convaincus et ont d'ores et déjà plusieurs reproches à faire à la série. Si bien que certains attendent désormais de voir ce que les frères Duffer, les créateurs de Stranger Things, préparent pour la suite. Ils n'auront pas à attendre longtemps. The Boroughs, nouveau projet sur lequel ils sont producteurs exécutifs, vient d'être dévoilé par Netflix. Et clairement, on sent la patte des frères Duffer.

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The Boroughs, digne héritier de Stranger Things ?

The Boroughs suit donc les aventures d'un groupe de retraités se réunissant au sein d'une “communauté” en apparence paradisiaque. Alors que tout est fait pour que ceux-ci puissent enfin se reposer et profiter de la vie, Sam Cooper, interprété par Alfred Molina (l'inoubliable Docteur Octopus dans le Spider-Man de Sam Raimi) découvre que des créatures étranges se cachent dans le petit village. On vous avait prévenus, les fans de Stranger Things ne seront pas dépaysés.

Si ce n'est à un détail près qu'il est difficile de négliger. Cette fois, exit les adolescents et leur récit initiatique, place à la maturité et aux questionnements sur la place des personnes âgées dans la société. « Même si les personnages sont un peu plus âgés que les enfants de Stranger Things — ils se déplacent en voiturette de golf plutôt qu’à vélo —, l’esprit est tout à fait le même », expliquent les frères Duffer. « Au fond, c’est une histoire qui parle d’appartenance et de passage à l’âge adulte — quel que soit votre âge —, pleine d’aventures, d’émerveillement, d’humour, de frayeurs et d’émotion. Et surtout, vous allez adorer ces personnages. » On ne demande qu'à voir.