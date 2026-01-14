Ce personnage de Stranger Things était condamné depuis le début, selon les frères Duffer

Stranger Things, c'est fini, mais Matt et Ross Duffer n'ont pas fini d'en parler. Ils reviennent sur une mort emblématique de la série et des raisons pour lesquelles ce personnage a été sacrifié.

Avec sa saison 5, Stranger Things a tiré sa révérence. La série la plus emblématique de Netflix n'a pas eu la fin espérée par de nombreux téléspectateurs. Une théorie “Conformity Gate” envisageait même qu'un épisode secret soit diffusé par surprise pour donner aux fans la vraie conclusion du show. Ce ne fut pas le cas. Un volume massif de connexions à Netflix a eu lieu le 7 janvier, date de sortie supposée de ce fameux épisode caché, faisant planter les serveurs de la plateforme. Mais aucune trace de nouveau contenu n'était présente, douchant les derniers espoirs des déçus de la saison 5.

Maintenant que Stranger Things est terminé, ses créateurs, Matt et Ross Duffer, multiplient les prises de parole pour expliquer leurs décisions ou donner des informations sur l'écriture ou le tournage de la série. Dans une interview accordée au podcast Happy Sad Confused, les deux frères sont revenus sur la mort épique d'Eddie Munson lors de la saison 4.

Eddie Munson, un personnage facile à tuer

D'après eux, Eddie Munson était un personnage dont le destin était forcément tragique, car même s'il sortait vivant des événements de Stranger Things, son avenir était destiné à rester sombre. “S'il survivait à la bataille finale, rien de bon ne l'attendait, donc il a été conçu dès le début comme un personnage condamné”, fait savoir Matt Duffer.

“Il était voué d'emblée à être un personnage tragique. Il n'y avait pas d'autre destin possible pour lui. Il aurait fini en prison – ce fantasme de le voir obtenir son diplôme à Milwaukee n'a malheureusement jamais été une réalité pour lui”, renchérit Ross Duffer. Eddie Munson est un marginal qui ne parvient pas à s'intégrer dans la société, et une mort héroïque est sans doute ce qui pouvait arriver de mieux au personnage pour être impactant.

De nombreux fans de Stranger Things se sont étonnés qu'aucun personnage principal de la série ne meure lors de la saison 5. Certains ont aussi critiqué le choix de voir tous les personnages rentrer dans les clous et accepter d'abandonner une partie de leur identité. Ce n'est au moins pas le cas d'Eddie Munson.