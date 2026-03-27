Un concurrent pour Discord ? Netflix développe un chat vocal pour les jeux mobiles

L'application mobile Netflix pourrait bientôt se doter d'un chat vocal. Il s'agirait d'une fonction de type Discord pour communiquer sur les jeux en ligne.

La plupart des abonnés Netflix sont abonnés à la plateforme pour son catalogue de séries TV et de films, mais le service donne aussi accès à bon nombre de jeux mobiles. La sélection Netflix Gaming est d'ailleurs très intéressante, avec des titres d'excellente qualité. On retrouve notamment des portages sur mobile de jeux qui ont connu le succès sur d'autres supports, avec un accent mis sur les titres indépendants, même si l'on trouve un petit peu de tout.

Netflix pourrait enrichir l'expérience des utilisateurs en intégrant un chat vocal à la Discord, qui permettrait aux joueurs de communiquer facilement entre eux. Dans la version 9.60.0 de Netflix pour Android, les équipes d'Android Authority ont découvert des mentions à une telle fonction dans plusieurs chaînes de code, indiquant que l'entreprise est en train de travailler à son développement et à son déploiement.

Un chat vocal pour les jeux mobiles Netflix

Il est par exemple question de « Chat vocal actif » ou d'« Appuyez pour retourner au jeu ». Une ligne emploie aussi les termes de « chat vocal » et de « manette de jeu » ensemble. Netflix nous permet d'utiliser notre smartphone ou notre tablette comme contrôleur pour jouer sur téléviseur. Notre appareil mobile pourrait bientôt donner la possibilité d'accéder à un chat vocal également, ce qui serait très pratique si les accessoires de type écouteurs sans fil et casque sont pris en charge.

Il semblerait que Netflix intègre l'API vocale d'Agora pour mettre à disposition cette fonctionnalité aux utilisateurs. Un tel ajout peut paraître surprenant, la plateforme de streaming vidéo ayant sensiblement réduit ses efforts dans le jeu vidéo au cours des derniers mois, fermant des studios et mettant un terme à des partenariats. En outre, le catalogue Netflix Gaming est surtout composé de jeux solo. Or, le chat vocal est utile pour les jeux multijoueur en ligne. Il faudra attendre une annonce officielle de Netflix pour en savoir plus. Peut-être que l'arrivée d'un chat vocal dans l'app trahit justement la disponibilité à venir d'un jeu multi majeur?