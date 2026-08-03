Apple Glass : les lunettes connectées serviraient surtout à faire du sport

Les futures lunettes connectées d’Apple ne seraient pas tout à fait comme leurs concurrentes. La marque en ferait un appareil dédiée majoritairement à la pratique sportive, comme un bracelet ou une montre intelligente.

Quand Apple dévoile l’iPod Shuffle en 2005, le petit lecteur de musiques connait surtout le succès grâce aux sportifs et autres amateurs de virées dans la nature. Avec son format mini, il s’est révélé très pratique pour agrémenter ses séances de remises en forme de ses morceaux préférés. Un usage qui n’était pas forcément celui auquel on aurait pensé à la base. La marque à la pomme croquée n’a pas été surprise en revanche.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’elle destine l’un de ses produits au bien-être et à la santé sans que ce soit évident à la sortie. Le casque de réalité augmentée Apple Vision Pro aurait dû servir à ça par exemple. Une version de l’application Apple Fitness+ devait tournait sur l’appareil et permettre d’enregistrer les mouvements d’une personne pendant ses exercices. Le projet a été abandonné face aux difficultés techniques et au poids du casque. Mais il pourrait refaire surface avec les Apple Glass dont on entend parler depuis des années.

Des lunettes connectées Apple surtout destinées à la pratique sportive

Les Apple Glass, priorité de la firme de Cupertino en 2026, ne suivraient donc pas le chemin tracé par Meta notamment. Selon Mark Gurman, Apple ferait de ses lunettes connectées un membre de sa famille “Santé”. On y retrouve les Apple Watch et les AirBuds, capables de servir d’appareils auditifs dans une certaine mesure. Le journaliste ne cite pas une source proche du dossier cette fois-ci, mais interprète une offre d’emploi postée récemment par Apple.

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Un ou une “responsable de la conception stratégique des produits” devra ainsi “définir l’avenir des expériences en matière de santé, de bien-être et de remise en forme à travers les produits de Vision“. Autrement dit le département en charge du casque et des futures lunettes d’Apple.

Il ou elle doit aussi posséder une “expérience dans le développement et la validation de produits numériques liés à la santé ou au fitness” et “connaître les expériences basées sur des capteurs“. Gurman pense qu’il faudra attendre la seconde génération des Apple Watch pour voir le résultat. La première mouture des Apple Watch pourrait sortir en 2027.

Source : Bloomberg