Windows 11 : certains utilisateurs n’ont plus que quelques jours pour mettre à jour cet élément crucial de leur PC

Microsoft prévient actuellement certains de ses utilisateurs qu’il est urgent de mettre à jour leur certicat pour continuer à utiliser Windows. On vous explique de quoi il s’agit et si vous êtes concernés.

Windows 11, c’est désormais bien connu, a imposé de nombreuses normes à ses utilisateurs pour pouvoir être installé. Mais ça ne s’arrête pas là. Il est également nécessaire de mettre régulièrement à jour ses certificats d’utilisation pour prouver à la firme de Redmond que la version que l’on utilise est légitime. Cela a notamment été le cas récemment pour Secure Boot, dont le certificat de sécurité a expiré au mois de juin.

Aujourd’hui un nouveau certificat doit être mis à jour dans les jours qui suivent pour certains utilisateurs, au risque de ne plus pouvoir utiliser Windows 11. Attention cependant, tous ne sont pas concernés, puisqu’il s’agit d’une catégorie bien précise d’utilisateurs : ceux ayant rejoint le programme Insider. Si ce n’est pas votre cas, vous n’avez rien à craindre : tous vos certificats sont à jour. Mais pour ceux qui veulent tester les nouvelles fonctionnalités de Windows en avance, il est urgent d’installer la dernière mise à jour disponible.

Sur le même sujet — Windows 11 : votre PC installe peut-être des mises à jour dont il n’a pas besoin, voici comment l’en empêcher

Mettez vite à jour votre Windows 11 si vous faites partie de cette catégorie d’utilisateurs

Il y a quelques mois, Microsoft a complètement revu le fonctionnement de ses canaux de distribution pour le programme Insider. Les canaux Canary, Dev et Beta ont laissé leur place aux canaux Expérimental, Beta et Preview. Cette dernière n’est pas concernée par la mise à jour du certificat. Les deux autres en revanche doivent impérativement télécharger le nouveau d’ici le 11 août prochain, ce qui ne vous laisse plus que quelques jours.

En résumé, si vous vous trouvez sur les canaux Expérimental ou Beta du programme Insider pour Windows, il faut absolument télécharger la dernière version disponible depuis Windows Update, qui intègre le nouveau certificat d’utilisation valide. Si vous êtes sur le canal Preview (le plus stable) ou si vous n’avez tout simplement pas rejoint le programme Insider, vous n’avez rien à faire.