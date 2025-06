Netflix et TF1 ? Un mariage que vous n’attendiez pas et pourtant c’est pour bientôt

Netflix et TF1 annoncent un partenariat surprise. La plateforme de streaming va accueillir les chaînes du groupe de télévision et ses programmes spéciaux d'ici peu de temps.

Depuis l'avènement des plateformes de streaming, nous sommes de moins en moins nombreux à regarder les chaînes de télévision. Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube… Le principe de pouvoir lancer et arrêter le programme de notre choix n'importe où, n'importe quand a séduit beaucoup de monde. Cela fait d'ailleurs quelques années que les services de streaming sont plus populaires que la TV. Et ce malgré l'arrivée des publicités, dont l'absence était à l'époque un argument de poids.

Cela ne veut pas dire que la TV est morte. Il y a toujours de programmes exclusifs sur cette dernière et si vous y êtes accrocs, vous n'avez pas vraiment d'autres alternatives. En ce qui concerne un groupe bien connu en France, ce sera bientôt le cas. Netflix et TF1 annoncent en effet un partenariat de distribution. En clair : vous allez bientôt pouvoir lancer les chaînes de TF1 en direct ainsi que les contenus à la demande de TF1+ directement sur Netflix.

Surprise ! Netflix va ajouter les chaînes du groupe TF1 à son catalogue

Les deux géants de l’audiovisuel n'en sont pas à leur première collaboration. Mais jusqu'à présent, elles restaient cantonnées à la production avec par exemple les séries Les Combattantes et L'Agence ou le film Tout le bleu du ciel. Il était temps d'aller plus loin.

“Alors que les habitudes de visionnage évoluent vers le visionnage à la demande et que la fragmentation des audiences s'accentue, cette alliance sans précédent permettra à nos programmes de qualité et populaires d'atteindre des audiences inégalées et d'ouvrir de nouveaux horizons publicitaires, dans un environnement qui s’articule parfaitement avec notre plateforme TF1+“, déclare le PDG du groupe TF1 Rodolphe Belmer.

Les programmes de TF1 seront accessibles depuis Netflix à partir de l'été 2026. Une fois que ce sera le cas, vous pourrez voir des recommandations pour ces derniers en plus de celles concernant les films et séries présents sur Netflix. On ignore encore à quoi ressemblera l'interface d'accès aux chaînes en direct.