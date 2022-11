Test Xiaomi Poco F4 : un bon smartphone auquel il manque une touche d’originalité

Nous avons testé le Xiaomi Poco F4, une déclinaison du F4 GT sorti en mai dernier. Moins cher, mais bien évidemment un peu moins puissant et moins bien loti sur la photo, ce smartphone a pourtant quelques sérieux atouts dans sa manche.

Présenté il y a maintenant quelques mois, le Poco F4 vient se positionner sur le secteur très concurrentiel du milieu de gamme, face au Realme 9 Pro+ ou au Galaxy A53. En mai, nous avions testé la version GT du Poco F4. Ici, nous quittons l'univers du jeu vidéo pour quelque chose de plus standard. Proposé à moins de 400 €, ce F4 peut-il trouver sa place dans un marché rempli d'offres maitrisées ?

Prix et disponibilité

Le Poco F4 est actuellement disponible en deux configurations :

6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 379,99 €

de stockage pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 429,99 €

Le smartphone est disponible directement sur le site de Xiaomi.

Déballage et tour du propriétaire

Comme c'est la coutume chez Poco, on a le droit ici à un kit de démarrage assez complet accompagnant le smartphone. Chargeur 67W, câble USB-A vers USB-C, coque de protection en plastique souple, film anti-rayures pour l'écran et, à défaut de fournir une paire d'écouteurs, on profite tout de même d'un adaptateur USB-C vers Mini-Jack. Là où la majorité des constructeurs tendent vers une suppression des accessoires fournis de base, nous bénéficions ici d'un ensemble d'à-côtés bien utiles pour protéger et profiter pleinement de son appareil dès l'achat.

Côté design, le Poco F4 ne révolutionne pas le monde du smartphone. La face avant propose un large écran de 6,67 pouces de diagonale avec un menton légèrement plus épais que les autres bords et un petit poinçon en haut abritant la caméra selfie, surplombé à l'extrémité de la face avant par un haut-parleur d'écoute très fin.

Le dos du smartphone en verre laisse place à un triple module photo de forme rectangulaire, que nous développerons plus tard. Dans le même temps, on retrouve sur les différentes tranches les boutons et ports habituels, à savoir le bouton de verrouillage, sous lequel se trouve un capteur d'empreinte digitale et les boutons gestion de volume sur la droite. En bas, on observe la présence d'un haut-parleur, d'un double port de cartes SIM et d'un un port USB-C. Et au sommet de l'appareil sont logés un capteur infrarouge et un micro pour la réduction de bruit lors des appels.

Pour finir, l'appareil offre un rapport équilibré poids/dimension. Il mesure 16,3 cm de hauteur pour 7,6 cm de largeur et seulement 0,7 cm d'épaisseur, le tout pour moins de 200 grammes.

Il en ressort donc une prise en main agréable, qui ne fatigue pas l'utilisateur lors de longues sessions d'appels, de surf sur le web, de chat en ligne ou de jeu vidéo.

Ecran

La large surface de visionnage de 6,67 pouces offre des caractéristiques appréciables pour un smartphone milieu de gamme. Vous pourrez compter ici sur une dalle AMOLED au format 20:9 proposant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, cependant non adaptatif. Les 2400 pixels de haut et 1080 pixels de large vous offriront une résolution FullHD+ nette et précise. L'appareil profite de détails agréables et d'une luminosité correcte de 900nits standards et offrant des pics à 1300nits Bien suffisant et ce, même en plein soleil pour profiter pleinement de la dalle.

Du côté des couleurs, c'est 100% du spectre DCI-P3 qui est couvert et un rapport de contraste quasiment infini, grâce évidemment à l'AMOLED. Le Poco F4 bénéficie des certifications HDR10+, Dolby Vision et True Color . Néanmoins, la configuration de base de l'écran tend à renforcer la saturation. Si cette configuration, très flatteuse à l'oeil est agréable, un tour dans les réglages et un passage en « naturel » offrira une calibration bien plus douce et plus proche des standards, tant en terme de température de couleur qu'en terme de Delta E.

Pour clôturer sur la dalle, elle profite d'un échantillonnage tactile de 360 Hz, ce qui rends son utilisation et sa réactivité très appréciables.

Son

Bien qu'équipé de deux hauts-parleurs en haut et en bas de l'appareil, le son délivré par ces derniers patit d'un équilibrage hasardeux et d'un manque cruel de basses fréquences. Le son sonne « boîte de conserve » à plein volume et souffre d'une distortion assez audible. L'ensemble sera cependant suffisant pour visionner rapidement du contenu en l'absence d'une solution d'écoute plus performante. De ce côté, vous pourrez profiter au choix de l'USB-C, du convertisseur USB-C vers mini-jack ou encore du Bluetooth en version 5.2 intégrée dans l'appareil.

Performances

L'intérieur du Poco F4, sur le papier n'est pas bien impressionnant. Deux versions sont disponibles, l'une avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et l'autre avec 8Go de RAM et 256 Go de stockage. Dans les deux cas, l'équipement est de dernière génération avec de la DDR5 Low Profile et du UFS3,1. L'ensemble tourne grâce à un processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 870. Pour rappel, ce successeur du 865 et 865 plus a été annoncé début 2021, soit, il y a maintenant plus d'un an. On est donc en droit de se demander les performances que ce dernier saura offrir.

Notre version de test est la moins performante des deux configurations suscitées. En revanche, sur une utilisation standard (en excluant les jeux les plus gourmands), elle s'en sort – de façon surprenante – plutôt bien. L'interface, la navigation et les applications se chargent et transitionnent de façon fluide. La chauffe reste maîtrisée, la stabilité du système ne semble pas impactée. Bref, pour un processeur daté, les résultats sont plus que bons.

Le Poco F4 ira plus loin, en nous surprenant même en utilisation « gaming ». En effet, Genshin Impact réussit à tourner de façon fluide, avoisinant presque les 60 fps constants avec les paramètres graphiques fixés sur « normal ». Sur un téléphone milieu de gamme, c'est assez rare pour être soulevé. On sait qu'habituellement cette gamme arrive – au mieux – à offrir un résultat stable avec des réglages graphiques « faibles ». L' Adreno 650 s'en sort vraiment bien donc dans cette configuration.

Même s'il n'est pas conçu pour le jeu, le Poco F4 semble donc hériter de sa version GT, qui affiche une maîtrise certaine dans ce domaine. On note cependant une chauffe plus importante sur ce type d'utilisation. Bien que loin d'être excessive, cette dernière se ressent et reste présente (ce qui peut cependant être un bon point pour vous garder au chaud cet hiver, diront les mauvaises langues).

Côté connectivité et réseau, c'est un modem X55 qui s'occupera de vous assurer la connexion 5G. Ici, toujours pas de compatibilité 5G millimétrique, mais le réseau français n'est pas encore prêt.

On retrouvera également le Bluetooth 5.2 comme cité précédemment, mais également le Wi-Fi 6. Vous devriez donc n'avoir aucun problèmes pour bénéficier de ce qui se fait de mieux dans les deux cas.

Autonomie et recharge

En offrant une batterie de 4500 mAh, le Poco F4 s'inscrit dans les standards actuels. S'il n'est pas doté de la recharge par induction, il a tout de même l'avantage de proposer dans la boite un transformateur permettant une recharge rapide de 67 W. Dans les faits, il faudra une quarantaine de minute pour une charge complète du smartphone. Cela reste tout à fait correct.

Pour ce qui est de l'autonomie, ce smartphone reste bon également. Vous n'aurez aucun soucis à tenir deux jours avec une utilisation mixte incluant appels, réseaux sociaux, VOD, musique et un peu de jeu.

Sur cette section, le Poco F4 s'en sort donc vraiment bien. S'il n'offre pas la recharge la plus rapide ni l'autonomie la plus endurante, il reste tout de même dans le haut du panier, ce qui en fera un compagnon fiable pour vos longues journées.

Module Photo

Le Poco F4 offre ce qui se fait de plus standard sur ce type de smartphones. Un triple module photo à l'arrière composé d'une caméra principale de 64 Mpx ouvrant à f/1,79 stabilisée optiquement, un ultra grand-angle de 8 Mpx proposant un champ de vision de 119 degrés et une ouverture f/2,2, et pour finir, le sempiternel capteur macro de 2 Mpx ouvrant à F/2,4 qui n'a pour lui que d'être présent.

À l'avant, pour finir, nous retrouvons une caméra frontale de 20 Mpx ouvrant à f/2,4.

On le dit régulièrement et on le répète, une fois les premiers tests passés, on se lasse très vite des capteurs macro qui offrent généralement une qualité bien en deçà du reste de l'appareil, et qui ne servent qu'à gonfler les specs du téléphone.

Pour commencer, intéressons-nous au capteur principal. En journée, ce dernier offre de jolis clichés. Les détails sont là, l'image est nette et précise, et les couleurs sont fidèles à la réalité sans être ni trop criardes, ni trop saturées. On remarque également une bonne gestion de la plage dynamique avec des détails tant dans les hautes que les basses lumières. Au rayon des regrets, il faudra tout de même noter une distorsion très présente en bords d'image.

L'ultra-grand-angle dans des conditions de lumières équivalentes propose un résultat équilibré par rapport au capteur principal. La gestion des couleurs, de la lumière et du HDR est tout aussi bonne. Cependant, plus on s'écarte du centre de l'image, et plus la perte de détails, la distorsion, et les aberrations chromatiques sont présentes.

Il vous sera possible également de profiter d'un zoom x2, qui est entièrement numérique et vient recadrer dans le capteur principal, chose que vous pourrez faire donc de vous-même en post production.

Dans des conditions de basses lumière, le résultat est par contre tout autre. Si la caméra principale réussit encore dans la majorité des cas à satisfaire avec des clichés équilibrés et dont le bruit, dans les zones les plus sombres reste maîtrisé, c'est une tout autre histoire sur l'ultra grand-angle dont ressort des clichés à peine utilisables. Le traitement logiciel a une facheuse tendance à tenter de corriger au mieux l'apparition de grain, le temps de pause offre des clichés qui, même si l'ensemble général de la scène est lisible, floute chaque détail, et rends l'image au final inexploitable.

Le capteur macro est fidèle à ses homonymes chez la concurrence. Les clichés sont corrects sans plus, et ne révolutionneront pas le genre. La zone de mise au point est assez courte pour bien isoler votre sujet ce qui permet tout de même de prendre quelques jolies images.

Finissons avec le capteur selfie de 20 Mpx qui offre de jolis clichés, à l'image de ce qu'on attend d'un capteur

frontal. Le piqué est présent, l'image a du détail, et le traitement logiciel de base n'affecte pas trop la photo, offrant un résultat naturel.

Côté vidéo, le Poco F4 est capable de filmer jusqu'en 4K 60Fps et offre des métrages réussis. On est loin d'un flagship comme le S22 ou l'iPhone 14 mais vous n'aurez pas de mal à obtenir des vidéos agréables à l'oeil. La stabilisation optique fait d'ailleurs bien son travail pour compenser les petits mouvements involontaires.