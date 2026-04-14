Poco F8 Pro : ce smartphone puissant avec la puce Snapdragon 8 Elite chute à moins de 375 €, vite !

Vous avez un budget de moins de 400 euros pour acheter un nouveau smartphone, mais vous voulez un modèle aussi puissant que les flagships récents ? Ne cherchez pas plus loin, nous avons trouvé pour vous la meilleure offre du moment sur AliExpress. Son nom : Poco F8 Pro. En cumulant l’offre en cours avec le code PHDFR45, vous pouvez vous l’offrir à 374,21€ au lieu de 653 € !

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Si vous ne connaissez pas la marque Poco, il s’agit d’une marque de Xiaomi qui propose des modèles puissants à des prix très agressifs. C’est le cas du Poco F8 Pro, sorti en novembre dernier, et qui est équipé de la très performante puce Snapdragon 8 Elite.

Ce modèle est normalement en vente au prix conseillé de 653 €. Mais vous pouvez le trouver sur AliExpress affiché à 419,21€. Et en ce moment, le géant du e-commerce propose une série de codes promo cumulables avec les réductions en cours pour obtenir les meilleurs prix possibles. Ainsi, avec le code PHDFR45, vous faites baisser le prix de 45 € supplémentaires. Le Poco F8 Pro passe ainsi à seulement 374,21€. En plus, la livraison est rapide et gratuite avec un envoi depuis la France. En bref, c’est une offre à ne surtout pas manquer pour vous offrir l’un des smartphones les plus performants du moment à un prix sacrifié !

Poco F8 Pro : la puissance maxi à prix mini

Ne vous fiez pas à son prix pour le juger, le Poco F8 Pro est un smartphone qui ne manque pas d’atouts, à commencer par sa puissante puce Snapdragon 8 Elite qui lui offre des performances haut de gamme. Avec ses 12 Go de RAM et son espace de stockage de 256 Go, vous profitez d’une expérience fluide, même pour les tâches exigeantes.

Le Poco F8 Pro embarque par ailleurs une belle dalle AMOLED de 6,59 pouces qui profite d’une résolution de 2 510 x 1 156 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La partie photo n’est pas en reste puisque ce smartphone est doté d’un triple capteur arrière, à savoir un module principal de 50 MP, un téléobjectif de 50 MP et un capteur ultra grand-angle de 8 MP.

Enfin, ce modèle dispose d’une excellente autonomie grâce à sa batterie de 6 210 mAh, compatible avec une charge rapide de 100 W qui permet de recharger votre smartphone entièrement en moins d’une heure.