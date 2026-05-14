On y est, l’IA commence à nous suggérer des actions sans qu’on ne lui demande rien sur Android

Google a commencé à déployer ses suggestions contextuelles basées sur l'IA sur Android, qui prennent en compte le contexte et ce qui est affiché à l'écran pour proposer des actions à l'utilisateur.

Entre la retouche photo par invite ou la fonction Entourer pour chercher, Google a réussi à imposer des fonctionnalités basées sur l'IA pas loin d'être devenues indispensables au quotidien sur Android. La firme est désormais en train de déployer une nouvelle option ambitieuse pour son système : les suggestions contextuelles.

Tous les modèles de Pixel 10, y compris le Pixel 10a, commencent à y avoir accès. Pour en bénéficier, il faut disposer de la version 26.18 des services Google Play et d'un smartphone sous une version stable d'Android 16. La fonctionnalité n'est pas disponible sur les versions bêta d'Android 17, note 9To5Google.

Les suggestions contextuelles débarquent sur nos smartphones, et même pas besoin d'Android 17

L'IA se sert du contexte qu'elle a à disposition pour recommander des actions à l'utilisateur, l'objectif étant d'anticiper ses besoins. “Vous pouvez recevoir des suggestions de vos applications en fonction de votre localisation et de votre activité. Par exemple, une application musicale peut vous suggérer une playlist que vous écoutez souvent à un moment et un endroit précis”, explique Google. L'idée est de simplement valider une notification pour obtenir un résultat plutôt que de lancer une manipulation depuis zéro, permettant de gagner du temps.

Les suggestions contextuelles semblent être une version allégée d'une fonction qui existe déjà sur les Pixel : Magic Cue, dont la promesse est à peu près similaire. De son côté, Samsung a déjà développé sa propre alternative avec Now Nudge. Mais Magic Cue est exclusif aux Pixel 10 et Now Nudge n'est disponible que sur les smartphones Galaxy S26, en attendant la disponibilité de la mise à jour One UI 9, qui vient à peine d'être rendue accessible en bêta publique. Les suggestions contextuelles devraient arriver sur bien plus d'appareils, puisqu'elles ne seront pas réservées à une marque et que Google indique une prise en charge remontant à Android 14.

“Avant d'utiliser les suggestions contextuelles pour la première fois, vous trouverez une notification concernant cette fonctionnalité qui vous fournira un lien vers vos paramètres”, fait savoir Google. L'utilisateur peut ainsi les désactiver, ou les conserver mais en supprimant l'accès à l'IA aux données de localisation.