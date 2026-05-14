Voici comment les salariés d’Amazon trichent sur leurs stats IA pour échapper aux objectifs imposés par la direction

Amazon veut que ses développeurs utilisent l'IA chaque semaine, et le surveille de près. Certains salariés ont trouvé une parade inattendue pour gonfler leurs statistiques sans vraiment travailler autrement. Cette pratique fait grimper les coûts de l'entreprise sans lui rapporter grand-chose.

Les entreprises investissent massivement dans l'intelligence artificielle, mais l'adoption par les salariés reste difficile à imposer. Un rapport récent dressait un bilan sévère de l'intégration de l'IA dans le monde du travail. Il pointait des lacunes profondes dans la formation et l'accompagnement des équipes. Résultat, certains employés cherchent des raccourcis plutôt que des solutions.

Amazon pousse ses équipes techniques vers l'IA plus fort que la plupart de ses concurrents. En début d'année, le géant américain supprimait 16 000 postes pour accélérer son virage vers l'automatisation. Dans ce contexte de pression croissante, la firme a fixé un objectif précis à ses développeurs. La direction attend d'eux qu'ils utilisent l'IA chaque semaine, sans exception.

Les développeurs d'Amazon gonflent leurs tokens sur MeshClaw pour atteindre les objectifs fixés en interne

Le Financial Times révèle que des salariés d'Amazon pratiquent le tokenmaxxing pour contourner ces exigences. Ces employés détournent la plateforme interne MeshClaw à des fins purement cosmétiques. L'objectif est d'afficher un volume de tokens consommés suffisant pour figurer dans les classements internes. La société cible 80 % de ses développeurs actifs sur l'IA chaque semaine et suit cette progression via des tableaux de bord partagés. Ces comportements font grimper les coûts de calcul sans générer de valeur réelle pour l'entreprise.

Une étude de la société d'analyse Jellyfish vient confirmer les limites de cette logique. Les employés les plus dépensiers en tokens consomment dix fois plus que la moyenne. Ils ne sont pourtant que deux fois plus productifs que leurs collègues. Cette disproportion révèle les risques d'une course aux métriques déconnectée des résultats concrets. Meta et Microsoft appliquent des mécaniques similaires, avec leurs propres classements internes pour gamifier l'adoption de l'IA.

Jensen Huang, PDG de Nvidia, a fixé sa propre jauge en la matière. Selon lui, chaque ingénieur devrait dépenser chaque année l'équivalent de la moitié de son salaire en tokens IA. Pour un poste à 450 000 euros, cela représente 225 000 euros de consommation annuelle. Les développeurs d'Amazon semblent avoir trouvé un raccourci pour approcher ce genre de chiffre.