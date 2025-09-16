Un an après la sortie de l’excellent C89B, TCL remet le couvert avec la C8K (C89K), une télévision QD mini-LED aussi complète que le modèle précédent. Améliorant encore la luminosité et le contraste, la C8K s’appuie sur les forces du C89B et corrige certains défauts. Mais certains sont curieusement restés. Et ce malgré une petite augmentation tarifaire. Le rapport qualité-prix est-il toujours au rendez-vous ? Réponse.

TCL a clairement le vent en poupe, notamment sur le marché de la télévision. Avec sa grille tarifaire très agressive et des produits qualitatifs et complets, la marque chinoise est l’une de celles qui vend le plus en France, derrière Samsung. Et elle devient, année après année, la référence sur le segment des télévision LED. Un constat que nous avons confirmé lors de notre test de la C89B, l’un des meilleurs rapports qualité-prix de 2024.

La C98B a fait la quasi unanimité auprès des experts de la télévision. Il n’est donc pas étonnant que TCL veuille s’appuyer sur ce succès commercial pour présenter un produit non seulement meilleur, mais aussi un peu plus cher. Il s’agit de la C8K (aussi appelé C89K). Quelles sont les arguments de TCL ? La dalle est améliorée. Les prestations techniques sont renforcées. Et le design est davantage premium. Est-ce suffisant pour convaincre autant que le C89B ? Réponse.

Le prix public conseillé du C8K démarre à 1000 euros. C’est un téléviseur « premium » chez TCL. Il se décline en cinq tailles : 55 pouces, 65 pouces, 75 pouces, 85 pouces et 98 pouces. Mais la version 55 pouces n’est pas aussi qualitative que les autres tailles. Ce test ne la concerne donc pas. Pour information, nous avons testé la version 65 pouces à 1500 euros, un prix de démarrage légèrement plus élevé que celui de la C89B. Voici les prix pour chacune des variantes :

55 pouces : 1000 euros

65 pouces : 1500 euros

75 pouces : 1700 euros

85 pouces : 2500 euros

98 pouces : 3500 euros

Le téléviseur est disponible depuis le printemps 2025 en France. Vous le retrouvez facilement sur les étals des distributeurs spécialisés et généralistes. Nous l’avons croisé, par exemple, chez Boulanger, Darty, Fnac, Auchan, Carrefour, Idealo, Pixmania, etc. Et les prix sont d’ores et déjà bien plus bas que les prix indicatifs.

Parmi les alternatives possibles, vous retrouvez la Bravia 3 et la Bravia 5 chez Sony, la OLED760 chez Philips (seul modèle OLED de cette sélection), la U8Q chez HiSense, les W90, W93 et W95 chez Panasonic, la QN83F chez Samsung ou encore la QNED93A chez LG. Pour quelques centaines d’euros de plus, vous pouvez également vous offrir la C9K, modèle juste au-dessus de la C8K dont la principale différence est le nombre de zones de rétro-éclairage.

Design, connectique et télécommande

Démarrons ce test avec un petit tour du propriétaire. La C8K reprend en grande partie l’ergonomie de la C89B. En façade, vous retrouvez un bel écran LCD avec des bordures en aluminium brossé. Bordures où TCL a intégré quelques marquages qui soulignent le positionnement premium de ce téléviseur : « Premium QD-MiniLED » est visible sur la tranche de droite et « Audio by Bang & Olufsen » est lisible en façade, en bas à droite. A l’arrière, la C8K est habillé d’une coque en polycarbonate avec l’habituel quadrillage.

La coque du téléviseur est légèrement bombée : la C8K est donc plus épaisse au centre que sur les côtés. Elle mesure 3 cm d’épaisseur au niveau du cadre en aluminium et 5 cm au centre de l’écran. Pour un modèle LED, la C8K est donc assez mince. Cette coque est très anguleuse, alors que celle du C89B était arrondie. Les aérations ne sont plus situé sur la coque, mais sur la tranche supérieure. Et vous n’avez plus un seul, mais deux subwoofers. Nous reviendrons sur ce détail dans la partie audio de ce test.

Toujours à l’arrière se trouvent le cordon d’alimentation à gauche (quand vous regardez la C8K de face) et les connectiques à droite. Ces connectiques sont assez classiques. Nous remarquons cependant l’abandon de la prise composite, de moins en moins utilisée. Et nous regrettons toujours la présence de deux ports HDMI 2.1 seulement. Nous pensons qu’il serait grand temps de passer tous les ports au format 2.1 (même s’il ne faut garder qu’un seul port compatible eARC). Voici la liste complète :

un port USB-A 3.0

un port ethernet

Un port HDMI 144 Hz compatible eARC

Un port HDMI 144 Hz

Deux ports HDMI 60 Hz

Un port coaxial TNT

Un port coaxial satellite

Un emplacement Common Interface +

Une sortie audio optique

Dans ses versions 65, 75 et 85 pouces, la télévision repose sur un pied central en grande partie en plastique avec un habillage imitation aluminium brossé. Ce pied, qui ne tourne pas, mesure 39 cm de large et 37 cm de profondeur, ce qui n’est pas anodin. Il a deux positions : une haute et une basse. Avec la seconde, la télévision est à 4,5 cm au dessus de votre meuble. Ce qui est insuffisant si vous avez une barre de son, car cela gêne le capteur infrarouge et empiète une partie de l’image. Avec la position haute, la télévision monte de 3 centimètres, ce qui frôle le haut de notre barre de son. En version 98 pouces, la télévision repose sur deux pieds positionnés sur les côtés. Attention à la largeur de votre meuble.

Finissons ce tour d’horizon avec la télécommande. Celle de la C9K ressemble beaucoup à celle de la C89B. La coque est en aluminium brossé à l’avant et en polycarbonate à l’arrière. Elle fonctionne avec deux piles LR03. Les boutons sont globalement à la même place, même si certains d’entre eux ont été repositionnés (comme la touche « commande vocale » ou le contrôle du volume) ou réduits en taille. C’est notamment le cas des raccourcis vers les services de streaming. Petite nouveauté en revanche qui nous fait plaisir : elle est désormais rétro-éclairée, ce qui la rend beaucoup plus pratique dans le noir.

Qualité de l’image et du son

Passons maintenant sur l’écran et la qualité de l’image. Nous sommes face à un écran QD-MiniLED signé CSOT de 7e génération, avec une dalle LCD, un rétro-éclairage miniLED et entre les deux un filtre Quantum Dot. Jusque là, on dirait qu’il n’y a pas de changement. Et pourtant, il y en a plusieurs. Premier changement, les bordures noires autour de l’image ont totalement disparu. L’image touche désormais les bords de la télévision pour meilleure immersion encore que la C98B.

Deuxième changement, TCL a changé le revêtement de l’écran. Ce dernier est étudié pour augmenter le contraste et la luminosité. Ce qui est techniquement vrai. Mais cela n’empêche toujours pas les reflets d’apparaitre. Résultat : en fonction de la position de la télévision dans la pièce, l’expérience peut être dégradée selon les conditions météorologiques.

Troisième changement, la nature de la dalle est légèrement différente : on passe d’une dalle LCD « VA » standard à une dalle « WHVA ». Son intérêt est d’apporter à la dalle VA, déjà excellente sur la luminosité et le contraste, un angle de vision plus large. D’où le « W » pour « Wide ». A l’usage, oui, les angles sont plus larges : moins de perte de luminosité et de contraste sur les côtés. Mais nous ne sommes pas au niveau de l’OLED ou de l’IPS.

Autres changements, le nombre de zones de rétro-éclairage a également été renforcée sur certaines tailles, notamment 85 pouces et 98 pouces. Sur notre modèle de test, ce chiffre reste aux alentours de 1350 zones. Cela apporte plus de précision. En outre, pour éviter l’effet de halo dans des scènes très contrastées, la C8K conserve une distance optique très faible (en moyenne 6 cm sur l’ensemble des tailles d’écran), comme sur le C89B.

Côté colorimétrie, vous retrouvez tous les modes habituellement croisés dans une télévision de TCL, plus un petit nouveau : Filmmaker. C’est la première fois que TCL propose ce profil, qui se veut être beaucoup plus fidèle à la colorimétrie originelle des oeuvres. Le mode Dolby Vision IQ fonctionne toujours avec le capteur de luminosité pour adapter la colorimétrie en fonction de l’environnement. Et le mode « maitre de jeu », très proche du mode film, est également présent. Dans les modes dédiés au cinéma, le Delta E s’établit entre 2 et 3, que ce soit en SDR ou en HDR, et la température moyenne est proche des 6500° kelvins. En mode jeu, les couleurs sont beaucoup plus saturées.

La luminosité du C8K est quant à elle très élevée. Beaucoup trop élevée pour son propre bien, avec des pointes locales à plus de 3000 nits selon les situations et les contenus. Soit 50 % de plus que le C89B. Heureusement, de nombreux réglages permettent de limiter considérablement l’afflux de lumière du rétro-éclairage. Mais cela ne suffit pas toujours, avec de légère perte de contraste dans des scènes surexposées.

L’image est très fluide, sans effet de rémanence visible. Le taux de rafraichissement de la dalle atteint nativement 144 Hz, ce qui est très pertinent pour les jeux vidéo, mais également pour les films avec d’importants travellings. A cela s’ajoute un nouveau moteur pour éviter les flous de mouvement appelé Motion Clarity Pro. Cela ne supprime pas totalement le ghosting, mais ce flou fantôme est beaucoup mieux maitrisé.

Le contraste est excellent pour une télévision LCD : sans atteindre le niveau de l’OLED, les mini-LED parviennent à garder la maitrise la profondeur du noir, même à proximité de zones éclairées. La télévision est compatible avec la plupart des normes HDR courantes (HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision). Et elle gère très bien l’upscale des contenus de plus faibles définitions. Vous allez redécouvrir vos vieux films.

Côté audio, il y a du changement. Tout d’abord, TCL abandonne son partenaire Onkyo pour le remplacer par Bang & Olufsen. Le C8K est le premier fruit de cette collaboration nouvelle dont le but est de monter en gamme l’expérience audio native des télévisions de la marque chinoise. Ensuite, la C8K profite d’une configuration 6.2.2 (six tweeters dans la bordure inférieure, 2 autres dans la bordure surpérieure et 2 sub-woofers à l’arrière) qui développe une puissance de 90 watts. Ca donne le ton. Et vous pouvez ajouter à cela des enceintes compatibles Dolby Atmos Flex (jusqu’à quatre satellites). C’est une très bonne idée.

Sans ajout, la différence sonore est notable très rapidement sur la puissance et les détails sur les médiums (notamment les voix). Cela ne remplace toujours pas une barre de son avec caisson de basse, mais ça fait un très bon job pour regarder une émission sur la TNT, une série ou un documentaire. Les cinéphiles continueront de remplacer cela par un vrai système home-cinema. En outre, TCL a intégré un nouvel égaliseur, signé Bang & Olufsen aussi. Très facile à utiliser, il offre une légère optimisation du son. Et coté codec, nous retrouvons le DTS-X et le Dolby Atmos.

Interface, interactivité et énergie

Comme toutes les télévisions de TCL, la C8K fonctionne sur Google TV. Interface désormais bien connue dans nos colonnes, elle est basée sur la version 12 d’Android TV. L’interface est légèrement modifiée par TCL, notamment les menus de réglages des paramètres audio et vidéo, afin que ces derniers soient un peu plus explicites. La C8K propose de nombreux réglages qui optimisent son utilisation et peuvent réduire ou augmenter sa consommation d’énergie. Les alertes de dépassement sont d’ailleurs très fréquentes.

La télévision est un centre multimédia qui embarque par défaut de nombreux services de streaming. Mais vous pouvez évidemment en rajouter en fonction de vos besoins grâce au Play Store. En outre, comme toutes les autres marques, TCL propose un bouquet de chaînes gratuites, dont une partie sont déjà disponibles sur la TNT (ou l’offre de votre opérateur Internet). Au centre de votre domicile, cette télévision est aussi hyper connectée : Apple Homekit et AirPlay, Google Cast et Assistant, Miracast, Amazon Alexa, DLNA. Côté connectivité, nous retrouvons le WiFi 6 et le Bluetooth 5.4.

La télévision est évidemment équipée d’un mode « Maitre du jeu » qui change la colorimétrie automatiquement (lequel est un peu trop contrasté pour son propre bien), agrémente l’écran d’une barre d’état et ajoute quelques fonctions intéressantes. Si vous branchez une console ou un PC sur le port HDMI 1 ou 2 (les seuls compatibles 2.1), la C8K va la reconnaitre automatiquement (surtout s’il s’agit d’une PS5 ou d’une Xbox Series). Avec ce mode, vous bénéficiez de l’ALLM, du VRR (variable de 48 à 144 Hz), du FreeSync Premium Pro d’AMD et d’une latence réduite sous la barre des 15 ms. C’est plutôt sympa.

Finissons avec la consommation de la C8K. TCL annonce que cette télévision consomme 67 kWh pour 1000 heures d’utilisation en SDR et 290 kWh pour 1000 heures en HDR. Des chiffres dans la moyenne du marché. Dans la réalité, tout dépend des contenus que vous utilisez et des réglages de luminosité et colorimétriques. Selon nos relevés, la C8K consomme moins de 50 kWh en SDR et un peu plus de 150 kWh en HDR. Cette très forte différence entre SDR et HDR vient du rétro-éclairage mini-LED très puissant.

Alors, on achète ?

La C8K symbolise parfaitement le bond en avant opéré cette année par TCL. Et cela sans se travestir : la marque chinoise reste fidèle aux technologies LCD qu’elle maitrise très bien puisqu’elle fabrique les dalles de ses téléviseurs. Résultat, la qualité d’image est meilleure, les contrastes sont profonds, la luminosité est en forte progression. Et l’expérience audio est vraiment sérieuse. Voilà une télévision qui rivalise, voire dépasse, certains modèles OLED. Certes le prix augmente. Mais la différence entre la C89B et la C8K la justifie entièrement.

La C8K est donc très recommandable, mais pas parfaite non plus. Car certains points d’achoppement n’ont pas été résolus pour autant. D’abord les reflets sur la dalle, gênants en fonction de la configuration de votre salon. La consommation d’énergie en HDR assez élevée. La présence de deux HDMI 2.1 seulement sur quatre. Le pied central assez bas et non rotatif. La télécommande sur pile, pas très écolo. Un léger effet de blooming, malgré un grand nombre de zones. Les couleurs du mode jeu pas très fidèles. Enfin, les angles de vue ne sont pas aussi larges qu’espéré. Il y a donc encore une marge de progression.