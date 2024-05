Test Razer Kishi Ultra : la manette ultime pour jouer aussi bien sur mobile que sur PC

Razer veut proposer la manette ultime avec la Kishi Ultra. Il s’agit d’un pad premium qui mise sur son ergonomie, sur son retour haptique et sur ses boutons mécaniques. Son vrai point fort ? Être aussi à l’aise sur le jeu mobile que sur PC. Sur le papier, c’est un produit séduisant, mais qu’est-ce qu’il en est dans la vie de tous les jours ?

Pourquoi avoir une manette pour son PC en plus d’une manette pour son smartphone ? Avec la Kishi Ultra, Razer veut combiner le meilleur des deux mondes en proposant un pad tout en un. Nous le passons aujourd’hui sur le grill.

Plus qu’un produit flexible, la Kishi Ultra cherche à être un pad premium, avec boutons confortables, sticks dignes d’une manette console ainsi qu’une prise en main excellente. Un condensé de tout le savoir-faire de Razer. Sur un marché de plus en plus concurrentiel, la marque aux serpents veut frapper très fort avec le contrôleur ultime.

Cette Kishi Ultra remplit-elle sa mission ? Peut-être remplacer le traditionnel pad Xbox ou DualSense sur PC, en plus d’être une bonne manette mobile ? C’est ce que nous allons déterminer tout de suite.

Prix et disponibilité

La Razer Kishi Ultra est d’ores et déjà disponible sur le site officiel de Razer et chez les revendeurs partenaires. Elle est vendue au tarif de 169 euros. Oui, c’est un prix élevé pour une manette, surtout quand on la compare à sa concurrente directe, la Bakcbone One (119 euros). La comparaison est encore plus au désavantage de Razer quand on voit la DualSense (70 euros) ou la manette Xbox (60 euros), toutes deux utilisables sur PC et mobile.

Ce tarif est assumé par la marque et ce pour deux raisons. La première, c’est qu’il s’agit d’un produit deux en un : pas besoin d’acheter un pad Backbone en plus d’un pad Xbox, la Kishi Ultra couvre les deux usages. La deuxième, c’est que la manette promet d’être techniquement impeccable, avec switches mécaniques pour les boutons, une ergonomie bien pensée et un retour haptique. Une partie technique digne des contrôleurs premium. Reste maintenant à voir si le prix est réellement justifié ou non.

Un design de « vraie » manette

Le cœur d’une manette, c’est l’ergonomie. Elle peut-être la plus aboutie possible en termes de technique, si elle n’est pas agréable en main, tout est gâché. Razer l’a parfaitement compris en offrant un produit extrêmement confortable à l’usage.

Si le design global de la Kishi V2 a été repris, les différences sont immenses entre les deux modèles. Nous avons ici une « vraie » manette qui ne cherche plus à être la plus compacte possible. Elle pèse 265 grammes, tout de même.

Ainsi, de larges poignées (avec une texture granuleuse très agréable) font leur apparition. En main, elle n’a rien à envier la DualSense niveau confort. Nous avons ici un vrai pad premium, et pas une manette mobile. Pour marquer ce placement, nous avons même deux bandes RGB personnalisables via l’application Nexus. Du Razer pur jus.

Plus qu’une forme agréable, la Kishi Ultra propose des boutons mécaniques d’excellente facture. Il faut ajouter à cela des gâchettes (dont les L2 R2 sont analogiques) parfaitement placées ainsi que deux boutons supplémentaires, L4 et R4, idéalement situés juste à côté et qui ont le mérite d’avoir une course très courte. Très pratique pour les titres qui nécessitent une réactivité extrême, comme les jeux de baston.

Les sticks analogiques sont des copies carbones de ceux présents sur les manettes Xbox (donc excellents), en plus d’avoir un placement asymétrique très ergonomique. La croix directionnelle, quant à elle, fonctionne sur un système de switches mécaniques, comme les boutons de façade, ce qui la rend très réactive. Bref, un exemple à suivre en termes de confort. Razer a réussi son coup. Non seulement la Kishi Ultra est une excellente manette mobile, mais elle est digne des pads sur console au niveau de la finition.

Tout n’est pas parfait, on peut regretter des boutons de fonctionnalités trop nombreux (5 au total) et au placement un peu fouillis. Pour notre part, on a tendance à appuyer sur la touche screenshot alors qu’on cherche juste le bouton Select. Ce n’est pas dramatique, mais c’est un peu pénible ; un petit temps d’adaptation s’impose.

Les deux parties de la Kishi Ultra sont reliées par une bande en plastique rétractable, là où se place le téléphone en jeu. Avant le test, nous craignions que cette bande soit fragile, mais encore une fois, Razer a sacrifié la légèreté pour la qualité. Même en tordant la manette dans tous les sens, elle ne bouge pas.

La bande étirable offre assez d’espace pour accueillir une tablette de 8,3 pouces au maximum. Pourquoi cette taille précisément ? Car c’est tout simplement celle du dernier iPad Mini, qui est le plus grand terminal compatible. Comme d’habitude, on trouve une prise USB Type-C pour la connexion ainsi que des supports en caoutchouc interchangeables selon l’épaisseur de votre mobile.

Si vous avez un téléphone avec un module photo gigantesque, comme un Xiaomi 13 Ultra, un Pixel 8 Pro ou un Honor Magic 6 Pro, aucun souci, la Kishi s'adaptant à tous les formats.

Sur les poignées se situent deux ports : un port Jack 3.5 mm pour brancher un casque, mais aussi un port USB Type-C pour le branchement sur PC (qui est automatiquement filaire, puisqu’il n’y a pas de batterie). Un placement qui ne dérange nullement en jeu. Seule remarque, aucun fil n’est fourni, il faudra en acheter un à part si vous n’en avez pas. Un peu dommage.

En définitive, Razer ne propose pas une manette mobile, mais une vraie manette premium qui peut aussi bien s’adapter aux smartphones qu'aux PC. Finition impeccable, prise en main confortable, vraie ergonomie des boutons… tout ce qu’il faut pour un excellent pad.

Une partie logicielle bien pensée

La manette se connecte à votre smartphone via un port USB Type-C. Une fois branchée, elle peut être personnalisée via le logiciel Razer Nexus, disponible sur iOS et Android. Ce dernier se montre aussi fouillé que pratique.

Il sert en effet de lanceur, regroupant tous vos jeux mobiles installés, mais aussi les applications gaming, comme le Xbox GamePass, GeForce Now ou encore le Steam Link. Pratique, puisque cela évite de revenir sur le bureau pour changer de jeu.

Nexus permet aussi plein de choses, comme streamer en direct, personnaliser les touches ou les Leds RGB, et même ajuster la force du retour haptique afin d’économiser un peu de batterie. Bref, une application qui contraste un peu avec son équivalent PC, à savoir Synapse, puisqu’elle est simple, intuitive et agréable à utiliser.

Fort heureusement, il n’y a pas besoin d’utiliser Synapse pour utiliser la Kishi Ultra sur PC. En effet, elle est reconnue comme un Pad Xbox, et est donc plug and play. Une excellente chose qui contribue à la qualité globale du produit.

Alors, on achète ?

La Kishi Ultra est une manette techniquement impeccable, avec une ergonomie bien pensée et une partie logicielle simple et intuitive. Mais qu’en est-il dans la vie de tous les jours ? Nous l’avons utilisé pendant deux semaines et le résultat est sans appel : Razer réussit son pari. La Kishi Ultra est tout simplement l’une des meilleures manettes du marché.

Sur smartphone, elle apporte un vrai confort, en plus d’excellentes sensations sur les jeux avec le retour haptique compatible (comme Dead Cell ou Diablo Immortal) et bien géré. Jamais un pad mobile ne nous avait paru aussi agréable, même après plusieurs heures de jeu. Les petites fourmis dans les doigts de la Kishi V2 sont de l’histoire ancienne. Certes, ce n’est pas la plus transportable avec ses 265 grammes et l’absence de pochette de protection, mais sa solidité permet tout de même de la trimballer dans une valise.

Mais ce qui nous a le plus convaincu avec la Kishi Ultra, c’est l’utilisation sur PC, nous qui sommes pourtant habitués aux pads Xbox. C’est bien simple, elle apporte autant, voire plus de confort en jeu. Une vraie plus-value pour une manette mobile. Nos doutes concernaient la forme du terminal, avec cette longue bande étirable qui sépare les deux parties, mais elle ne gêne nullement l’utilisateur en pleine partie.

Bref, une manette agréable qui, malgré son prix élevé, remplit parfaitement sa mission : être un pad aussi bien pour le jeu mobile que le jeu sur PC, tout en offrant un confort digne de la DualSense ou de la manette Xbox. Une réussite éclatante.