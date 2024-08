Razer lance une nouvelle manette haut de gamme pour Xbox et PC. Nous l’avons essayé et elle nous a vraiment surpris

Razer vient de lancer une nouvelle manette, la Wolverine V3 Pro. Celle-ci se place dans la catégorie haut de gamme pour les joueurs les plus compétitifs, et est compatible avec Xbox et PC.

Après une Wolverine V2 Pro réussie pour PS5 et PC, Razer vient de lancer une nouvelle génération de ses manettes haut de gamme, la Wolverine V3 Pro. Cette fois-ci, cette version n’est plus compatible avec les PS5, mais avec les Xbox et les PC.

La génération précédente avait été lancée à un prix de 299 euros, que beaucoup considéraient comme trop élevé. Razer a corrigé le tir avec la Wolverine V3 Pro, puisqu’elle est beaucoup moins onéreuse. Elle est lancée à 229,99 euros en France, pas moins de 70 euros de moins que la version PS5.

Que vaut cette Razer Wolverine V3 Pro ?

Après quelques semaines avec la nouvelle Razer Wolverine V3 Pro, c’est clairement l’une des meilleures manettes du marché pour Xbox et PC. La forme de la manette hérite du design de celles des Xbox, mais avec des poignées légèrement plus courtes. L’arrière est composé d’un caoutchouc cranté pour améliorer le grip, tandis que le devant privilégie le confort des paumes avec un plastique lisse.

La Wolverine V3 Pro dispose de six boutons programmables : quatre à l'arrière sous forme de palettes, qui tombent sous les doigts juste à côté des poignées, et deux entre les gâchettes. Ces deux derniers se trouvent peut-être un peu loin, ce qui fait que l’on a tendance à oublier leur présence, mais peuvent tout de même s’avérer utile dans certains jeux.

Les gâchettes sont dotées de butées réglables pour un actionnement plus rapide. La moindre pression se transforme en un clic semblable à celui d’une souris, de quoi tirer plus vite que vos adversaires. Tous les boutons sont équipés de commutateurs Mecha-Tactile, qui procurent une sensation et un son de clics distincts. Ils rendent les boutons plus réactifs que sur les manettes traditionnelles, mais il faut se faire au bruit plus fort qu'ils produisent. Pas toujours idéal pour jouer en silence.

La personnalisation est cette fois-ci assurée par l'application Razer Controller Setup for Xbox, qui permet aux utilisateurs de créer plusieurs profils avec différents mappages de bouton. Contrairement à la V2 Pro pour PS5, cette V3 Pro ne dispose pas de paramètres RGB réglables, et a d’ailleurs troqué ses LEDs intégrées aux poignées pour un simple logo Razer illuminé à l’avant. L'application propose un mode PC offrant un polling rate jusqu’à 1000 Hz, contre 250 Hz en mode Xbox. Côté fonctionnalités, pas retour haptique, de gâchettes adaptatives, ni même de microphone ou haut-parleur intégré.

L'autonomie de la batterie est un point fort, puisque nous avons pu jouer entre 15 et 20 heures sur une seule charge en mode sans fil. Il vous faudra pour cela obligatoirement la connecter avec son dongle USB-A. Il est d’ailleurs dommage que Razer ne soit pas encore passé à l’USB-C. Si vous souhaitez une autonomie illimitée, il faudra la brancher avec son câble tressé USB-C vers USB-A d’une longueur de 3 mètres, assez pour la plupart des salons.

En termes d'accessoires, Razer a été plus généreux que la génération précédente. La manette est livrée avec un étui de transport, qui abrite deux joysticks supplémentaires pour ceux qui les préfèrent plus arrondis ou plus hauts.

Dans l'ensemble, la Razer Wolverine V3 Pro est une excellente manette. Voici un petit récapitulatif de ce que nous avons aimé, ou moins aimé :

Ses forces :

L’excellente prise en main

Des boutons réactifs, efficaces et les sticks asymétriques

Deux gâchettes supplémentaires et quatre palettes à l’arrière

Une excellente autonomie

La sacoche de transport

Ses faiblesses :

Il faut utiliser un dongle

Pas de retour haptique

L’application Xbox Controller Setup for Xbox

Son prix :