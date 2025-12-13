Clair Obscur Expedition 33 est excellent, mais ces jeux méritaient un peu plus d’attention aux Game Awards

Hier soir, les Game Awards ont très largement récompensé Clair Obscur: Expedition 33, en accordant au fleuron français pas moins de 9 prix. C'est, bien sûr une excellente nouvelle pour les développeurs. Mais au-delà même du discours des derniers mois autour du véritable statut indépendant du jeu, se pose surtout la question de la mise à l'écart inévitable des autres grands jeux de l'année.

Commençons par un préambule de rigueur à ce sujet qui s'annonce houleux : tous ceux, à la rédaction de Phonandroid, ayant joué à Clair Obscur: Expedition 33 ont adoré le jeu. Ce qui est, en soi, déjà un petit exploit, car il est parvenu à réconcilier les grands adorateurs du JRPG et ceux qui ont toujours observé le genre de loin. Le nombre d'heures de jeu cumulées dépassent les limites du raisonnable et les débats enflammés sur le fameux choix final animent encore nos déjeuners. Clair Obscur: Expedition 33 est un excellent jeu, certes pas dénué de défauts, mais qui mérite amplement sa place de jeu de l'année dans le coeur de nombreux joueurs.

Mais. Si tant est que l'on accorde une quelconque importance à la sélection finale des Game Awards (point sur lequel nous reviendrons plus tard), il y a tout de même de quoi s'étonner, ou du moins se questionner, sur une telle razzia lors de la cérémonie de jeudi soir. Le titre de Sandfall Interactive a décroché pas moins de 9 récompenses, battant ainsi le précédent record détenu par The Last of Part II (7 prix en 2020). Pourtant, 2025 a été une année très riche en sortie de qualité. Autant de jeux qui n'ont pas eu la chance de briller un tant soit peu.

Ces jeux que l'on aurait aimé voir un peu plus aux Game Awards

Il y a des catégories où la victoire de Clair Obscur est finalement très subjective, comme le sulfureux GOTY. D'autres où le choix de Clair Obscur s'imposait presque de lui-même, notamment le prix remporté par Jennifer English (l'actrice incarnant Maëlle à l'écran) pour la meilleure interprétation; Et il y a, enfin, les catégories que l'on aurait aimé voir laissé à d'autres tout aussi méritant. Hollow Knight: Silksong, l'autre sortie absolument dantesque de 2025, était un sérieux concurrent pour le GOTY, mais aussi et surtout pour le prix de la meilleure bande-originale.

Si les morceaux de Clair Obscur ont rapidement envahi les réseaux sociaux, la musique composée par Christopher Larkin pour Silksong est tout simplement divine, aussi bien au sens propre que figuré. Sans trop entrer dans les spoilers, le jeu de la Team Cherry évoque les thèmes de la religion de et la domination par la foi, des sujets incroyablement bien soulignés par les morceaux de la bande-originale, qui ne manquent jamais de prendre aux tripes lorsque leurs notes se sont entendre. Si vous avez, vous aussi, passé des heures à parcourir la Citadelle, alors vous savez.

Et puis, il y a le sujet qui fâche. Difficile de ne pas avoir un arrière-goût amer en bouche en voyant Clair Obscur remporter le prix du meilleur jeu indépendant, lui qui a certes été principalement développé par une petite équipe d'une trentaine de personnes, mais qui a aussi et surtout bénéficié du soutien financier de Microsoft, qui a grandement participé à sa communication… ainsi qu'une armée de studios de support qui se sont chargé de toutes les tâches rébarbatives du développement. En face, un jeu comme Blue Prince, qui a généré de nombreux débats mais qui a pour lui le mérite de proposer une expérience originale et captivante, ou encore Dispatch, dont la qualité de l'animation atteint des sommets, méritaient tout autant cette récompense.

Mais si Clair Obscur a tout raflé, c'est bien qu'il le méritait ?

Oui, en partie. De nouveau, il n'est absolument pas question ici de dénigrer le travail de Sandfall Interactive, ni de tempérer l'incroyable succès rencontré par leur jeu. Mais pour quiconque s'intéresse au fonctionnement des Game Awards, ce résultat n'est pas une surprise. Il n'en est certainement pas une pour le studio, qui avait déjà préparé une mise à jour gratuite de remerciements pour Clair Obscur, annoncée lors de la cérémonie. Les Game Awards comptabilisant pour moitié les votes du public dans la décision finale, la cérémonie prendre vite des airs de concours de popularité.

Or, avec le véritable raz-de-marée engendré par Clair Obscur sur les réseaux sociaux, très vite repris par des personnalités politiques soucieuses de se donner une image moderne comme Emmanuel Macron, accentuant d'autant plus la renommée de ce dernier, comment espérer que n'importe quel autre jeu ait la moindre chance ? Même Hadès II, pourtant presque aussi attendu que Silksong, dont le premier opus avait déjà remporté le GOTY en 2020 et que la presse a unanimement considéré comme “le premier en mieux”, n'a tout simplement pas fait le poids, en grande partie parce qu'il n'a pas bénéficié de la même machine marketing. Finalement, c'est peut-être le concept de remise de prix qu'il faudrait remettre en question.t