Des améliorations clés de l’AirTag 2 ont fuité : le tracker Bluetooth d’Apple s’apprête-t-il à éclipser définitivement ses rivaux ?

L’AirTag d’Apple a longtemps été la référence en matière de balises Bluetooth, puis l’écart avec d’autres marques s’est réduit. Mais de nouvelles fuites sur l’AirTag 2 suggèrent que la firme de Cupertino pourrait reprendre l’ascendant sur ses concurrents.

Lancé en 2021, l’AirTag d’Apple a régulièrement été sous le feu des projecteurs et pas nécessairement pour les bonnes raisons. À plusieurs reprises, cette balise Bluetooth conçue pour retrouver des objets égarés a été accusée de faciliter l’espionnage et le harcèlement. Face à ces dérives, la firme de Cupertino a fini par déployer sa solution contre les trackers indiscrets l’an dernier.

De plus, si l’AirTag a longtemps distancé ses rivaux, les trackers Android ont fini par combler leur retard. Mais la seconde génération d’AirTag pourrait bien de nouveau creuser l’écart : une version fuitée d’iOS analysée par Macworld révèle de potentielles améliorations clés.

L’AirTag 2 d’Apple miserait sur un suivi précis en toutes circonstances

Les rumeurs au sujet de l’AirTag 2 évoquaient déjà un passage à la puce Ultra-Wideband de deuxième génération (U2) afin d’étendre la portée du prochain tracker d’Apple. Intéressons-nous ici aux révélations de nos confrères. Vis-à-vis de l’existant, l’AirTag second du nom pourrait d’abord profiter de deux améliorations : le processus d’appairage devrait être renforcé et la fonction Precision Finding perfectionnée. La balise Bluetooth d’Apple bénéficierait aussi d’un rapport détaillé du niveau de batterie.

Du côté des nouveautés propres à l’AirTag 2, nos confrères évoquent surtout une fonctionnalité inédite : Improved Moving. Elle viendrait compenser l’une des limites actuelles de l’AirTag en permettant au prochain tracker de la marque d’être localisé avec précision, même lorsqu’il est en mouvement : plutôt pratique pour retrouver sa valise sur un tapis roulant. Apple travaillerait également sur une fonction dédiée à l’amélioration du suivi précis dans les environnements où il y a foule.

L’AirTag premier du nom pourrait profiter de certaines de ces nouveautés grâce à une mise à jour logicielle – il ne sera donc probablement pas utile de troquer vos trackers s’ils fonctionnent toujours correctement. Mais alors que le journaliste Mark Gurman avançait que l’AirTag 2 était « presque prêt » en juin, où est-il ?

Selon l’analyse de Macworld, relayée par nos confrères d’Android Authority, ces fonctions étaient référencées sous le nom « 2025AirTag » en interne. Cela suggère que leur sortie a discrètement été repoussée à l’an prochain – comme cela aurait déjà été le cas l’an dernier. On peut s’attendre à un lancement de l’AirTag 2 au cours du premier semestre 2026.