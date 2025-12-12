Play Store : Google a retiré cette fonctionnalité essentielle en cas de bug d’une application et on ne comprend vraiment pas pourquoi

Il semblerait que Google ait supprimé une fonctionnalité du Play Store pourtant bien pratique lorsqu'une application système rencontre un bug. Le plus étrange, c'est qu'il est difficile de trouver une raison valable pour expliquer ce choix.

Comme tout système d'exploitation, Android est régulièrement victime de bug. Et comme comme la plupart des bugs, ceux-ci sont se déclenchent généralement après le déploiement d'une mise à jour, venue casser l'équilibre fragile de chaque composant entre eux. Dès lors, il existe presque toujours une solution temporaire aux problèmes techniques de nos applications, en attendant un correctif officiel de la part du développeur : la désinstallation de la dernière mise à jour.

Or, jusqu'à maintenant, le Play Store permettait d'effectuer cette opération le plus simplement du monde pour les applications système d'Android. Il suffisait de se rendre sur la page de ladite application, puis de cliquer sur le bouton Désinstaller les mises à jour pour que, souvent, le bug disparaisse. Seulement voilà, Google a décidé de supprimer purement et simplement bouton dans la dernière version de sa boutique.

Sur le même sujet – Play Store : mettre à jour toutes vos applications d’un coup sera bientôt (moins) un calvaire

Cette décision de Google risque de vous gâcher la vie en cas de bug d'une application

Désormais, lorsque l'on se rend sur la page d'une application système Android, on est accueilli par un simple bouton Ouvrir, sans la possibilité de désinstaller la dernière mise à jour. C'est également le cas des applications servant de pilotes pour d'autres services, tels qu'Android Auto ou les Pixel Camera Services. Ces derniers n'affichent plus aucun bouton sur leur page du Play Store, alors qu'il était autrefois possible de les désinstaller.

Difficile de comprendre ce qui a pu mener Google à faire ce choix qui, tôt ou tard, finira par léser les utilisateurs. Il existe toujours la solution de root son smartphone pour se débarrasser définitivement des applications système dont on ne se sert pas, mais cette manipulation s'adresse avant tout à des utilisateurs expérimentés. Les autres devront se coltiner des bugs, parfois pendant de longs jours, sur des applications qui peuvent s'avérer essentielles au bon fonctionnement de leurs appareils.

Source : Android Authority